La Procura indaga sulla morte di Noemi

Vinchiaturo - la Procura indaga sulla morte di Enzo Nardacchione. Il cadavere sarà riesumato : Omicidio colposo: questa è l' ipotesi di reato con cui la Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo sulla morte di Enzo Nardacchione, il 69enne di Vinchiaturo scomparso nel tardo pomeriggio ...

Accoltella agente - ucciso a 20 anni. Indagato il poliziotto che ha sparato. La Procura : «Atto tecnico»| : La madre del giovane elettricista: dovevano fare un’iniezione invece hanno usato lo spray al peperoncino e le pistole

Annunziata conferma : manona fuOra dica chi le passò il piano B E Procura e Consob devono indagare : Lucia Annunziata conferma: una manona le passò in busta chiusa quella bozza apocrifa e incompleta del contratto 5s-Lega. Ora però dica anche il nome dell'autore dell'operazione di disinformatia Segui su affaritaliani.it

Spezia-Parma - Procura indaga : sms sospetti tra i giocatori : Spezia-Parma- La Procura federale avrebbe aperto un’inchiesta sulla sfida contro lo Spezia, vinta per 2-0 e decisiva per la promozione aritmetica dei gialloblù in Serie A. Questo ciò che riporta l’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”. SMS sospetti Sarebbero saltati fuori alcuni sms sospetti tra i giocatori liguri e quelli del Parma. Come si legge, […] L'articolo Spezia-Parma, Procura indaga: sms sospetti ...

Milano - Alessandra Appiano : la Procura indaga sulla morte della scrittrice : La procura di Milano ha aperto un fascicolo a Modello 45, per ora quindi senza indagati e ipotesi di reato, sulla morte della scrittrice, giornalista e opinionista Tv Alessandra Appiano che si è tolta ...

Malori bimbi : inchiesta Procura - indagati : ANSA, - PESCARA, 6 GIU - Ci sono degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara sulla vicenda dei circa 180 bambini, iscritti in numerose scuole della città, finiti in ospedale con ...

RIGOPIANO - LA Procura ACCUSA LA REGIONE/ “Fu negligente - conosceva pericolo” : 14 indagati chiamati a comparire : RIGOPIANO, la PROCURA ACCUSA la REGIONE: “Determinò l’isolamento dell’Hotel dove morirono 29 persone”. Fra i responsabili, il governatore dell'Abruzzo, Luciano D’Alfonso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:52:00 GMT)

120 intossicati dopo il pranzo : il sindaco chiude le mense scolastiche - la Procura indaga : Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha deciso di sospendere il servizio mensa in tutte le scuole. Una ordinanza maturata dopo che negli ultimi giorni decine e decine di bambini - ma anche prof e genitori - si...

Agguato in Costa Rica - muore un genovese Indaga la Procura di Roma | : Salvatore Ponzo, esportatore di ananas, era all’estero per affari. Gravissima la fidanzata ecuadoriana, resta il mistero sul movente

Bari - la Procura indaga sul “rischio crollo” degli uffici del Palazzo di giustizia : Il Palazzo di giustizia di Bari è “a rischio crollo”. E a indagare è la procura, che ha i suoi uffici proprio in quel Palazzo. Secondo una relazione tecnica depositata dall’Inail, l’edificio di via Nazariantz presenta delle “criticità strutturali” nelle fondamenta e nei solai. Per questo, il procuratore Giuseppe Volpe ha annunciato il probabile sgombero di tutti gli uffici e dei dipendenti (compreso se stesso, ...