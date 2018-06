La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo Sbarco di 519 migranti in

Migranti la Nave Diciotti verso Pozzallo con 519 persone a bordo : Infine l'associazione europea degli armatori navali , Ecsa, ha criticato la politica dell'Italia di chiusura dei porti: «Siamo allarmati dal fatto che l'Italia abbia rifiutato sbarchi per ragioni ...

Nave Diciotti bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

La Nave Diciotti diretta a Pozzallo con 519 migranti e una salma : Dopo la sosta al largo di Malta, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'ordine di fare rotta verso il porto di Pozzallo , Ragusa, con a bordo 519 persone, salvate in sette ...

