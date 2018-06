La Lega supera per la prima volta il M5s nei sondaggi

La Lega supera per la prima volta il movimento grillino ai sondaggi : Il ministro dell’Interno Salvini chiede un censimento della minoranza rom New York, 19 giu (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, al centro della recente vicenda della nave "Acquarius", ha preso ora di mira la minoranza rom italiana. Il quotidiano statunitense “New York T

Sondaggi politici : Lega primo partito - supera il M5S e sfiora il 30% : Durante l'edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha letto i nuovi Sondaggi politici dell'istituto Swg. Per la prima volta, la Lega Nord di Matteo Salvini viene data in testa a livello nazionale, davanti al M5S. Il Carroccio ha guadagnato il 2,2 per cento rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, conquistando il 29,2 delle preferenze. La differenza tra Lega e Movimento 5 Stelle è minima, nell'ordine dello 0,2 per cento a ...

Sondaggi - sorpasso virtuale della Lega : vola al 29 - 2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita : Il governo avvantaggia la Lega di Matteo Salvini: secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per La7 vola al 29,2 per cento e supera (di poco) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lascia poco spazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 per cento al 9,2, e il Partito ...

La Lega supera il Movimento 5 stelle nelle intenzioni di voto : La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio di Swg per il tg di La7, anticipato su Facebook dal direttore, Enrico Mentana.Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre Movimento 5 stelle è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%.Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali.Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre Fratelli ...

Enrico Mentana terremota il governo - l'anticipazione del sondaggio : la Lega supera il M5s : La bomba piove su Facebook nel pomeriggio. A sganciarla il direttore del TgLa7, Enrico Mentana , che anticipa sui social i risultati del consueto sondaggio del lunedì sera. Un sondaggio semplicemente ...

La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio Swg per La7 : La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio di Swg per il tg di La7, anticipato su Facebook dal direttore, Enrico Mentana.Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre Movimento 5 stelle è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%.Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali.Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre Fratelli ...

Sondaggi Elettorali Politici : boom Lega al 23%/ M5s in calo - Centrodestra supera il 40% : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:12:00 GMT)

Dispersione scolastica - in Italia è Legata alla povertà. Qualche proposta per superarla : Proprio in questi giorni l’organizzazione non governativa Save the Children ha diffuso alcuni dati sulla povertà educativa che dimostrano che l’Italia meridionale è fanalino di coda del Belpaese in termini di tassi di abbandono scolastico prima della scuola dell’obbligo. Le regioni settentrionali hanno una migliore performance, ma non mancano gli elementi di criticità. Povertà educativa non significa solo alto tasso di abbandono della scuola ...

Il balzo della Lega : supera il 25 per cento. M5S perde un punto : ... il 25,4 per cento , un elettore su quattro, , che consolida Matteo Salvini nel ruolo di protagonista assoluto della scena politica nazionale. Il raffronto con il Movimento 5 Stelle, e con Luigi Di ...

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Contratto di governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» : L’Huffington Post svela la bozza : c’è anche un «comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tr ai due partiti. M5S e Lega smentiscono: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»