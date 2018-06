La Lega fa l' accordo con gli autonomisti e conquista la Valle d' Aosta

La profezia di Renzi : "Il 16 giugno 2017 - un anno fa - predissi l'accordo Lega-M5s" : "Un anno fa, esattamente un anno fa, scrivevo questo post. Se avete tre minuti leggetelo: era il 16 giugno 2017. Poi non si dica che non l'avevamo detto: era tutto già scritto! Buon fine settimana, ...

M5s-Lega - accordo segreto per i ballottaggi : l'accordo per far fuori il Pd nelle roccaforti rosse : Il prequel è stato a Vicenza , dove il patto M5s-Lega ha permesso al centrodestra di strappare la città al centrosinistra: se Francesco Rucco ha vinto al primo turno senza l'incognita del ballottaggio ...

Contratto governo Lega-M5S - sei d'accordo o all'opposizione? Il test - : Il quiz realizzato da SkyTG24 e Youtrend ti consente in pochi clic di sapere quanto sei d'accordo con il Contratto dei due partiti al governo e se lo ritieni realizzabile. IL test

Ballottaggi : Lega protagonista anche a Terni e Siena. Ma senza accordo con M5s : Mentre il Carroccio cresce, i Cinquestelle perdono terreno. Centrosinistra parzialmente soddisfatto. È la fotografia delle ultime amministrative in 761 comuni -

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Salvini : con i 5 stelle nessun accordo formale al ballottaggio : Nuovo exploit della Lega alle Elezioni amministrative che si sono svolte domenica in 760 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, con oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Il partito di...

Accordo Lega-M5s sulla legittima difesa. Ma i pm restano liberi di indagare : 'Nessun far west' . Intervistato a Piazzapulita su La 7, Alfonso Bonafede cerca di far chiarezza sulla riforma della legittima difesa che il governo sta eleborando in questi giorni. 'Ora - mette in ...

G7 - CONTE ANTICIPA ACCORDO SU COMMERCIO/ "Wto è datato. Trump? Contento del successo di M5s e Lega" : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, CONTE si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:57:00 GMT)

Bologna - consigliera lascia il M5S dopo accordo con Lega : L'accordo di governo tra la Lega ed il Movimento 5 Stelle non ha conquistato tutti gli attivisti del soggetto politico fondato da Beppe Grillo. Lo scorso 22 maggio Nicola Sguera, Consigliere comunale eletto a Benevento, ha annunciato il suo addio al M5S: "In consiglio comunale saluterò i miei colleghi e rassegnerò le dimissioni. Contestualmente lascerò, sempre domani, il movimento 5 Stelle. Ho chiarito sin dall'inizio che, se fosse andato in ...

Dal VaffaDay alla fiducia : quale cambiamento aspettarsi ora dall'accordo tra 5 stelle e Lega : fiducia, il governo Conte incassa il sì della Camera dei Deputati con 350 voti a favore, 35 astenuti e 236 contrari, all'indomani del

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Siete in malafede - Lega A riattivi accordo» : MediaPro riparte all'offensiva sulla disputa dei Diritti tv per il calcio. Quattro giorni dopo la risoluzione del contratto da parte della Lega Serie A, e nelle more delle scelte da parte dei club del massimo campionato, l'operatore spagnolo ha inviato una lettera dai toni durissimi alla stessa Lega e a Infront, definendo «illegittima» la decisione presa dall'assemblea e chiedendo che «sia revocata entro tre giorni», ...

Accordo fra Movimento 5 Stelle e Lega : Conte premier - Fraccaro ministro : Il nodo Savona è stato risolto affidando a quest'ultimo la guida del ministero degli Affari Europei mentre l'Economia andrà al professor Giovanni Tria, ordinario di Economia Politica all'Università ...

Accordo fatto. Lega e M5s mettono insieme due debolezze : Roma. “Ahò, l’avete fatto ’sto governo?”. Il cittadino italiano medio, l’uomo della strada, ha forse colto tra gli sbuffi e le minacce, i grigiori e le pesantezze, i colpi al cerchio e quelli alla botte, la drammatica essenza del problema. “Ci sono tutte le condizioni per un governo politico”, dicon