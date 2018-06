La latitanza di Igor Il Russo raccontata dai suoi selfie : con la pistola prima di uccidere : Le fotografie e video registrati dal killer di Budrio durante la sua latitanza in Spagna. Sono state trovate nei supporti informatici sequestrati dopo l'arresto, lo scorso dicembre. Dalle immagini, non trapela nessuna traccia dei complici dell'uomo che ha ucciso cinque persone in pochi mesi.Continua a leggere