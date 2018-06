La guerra commerciale affonda le Borse ma Milano regge

Mercati USA in calo su preoccupazioni petrolio e guerra commerciale : "La relativa calma politica è andata in frantumi alla fine della scorsa settimana con l'incremento delle tensioni commerciali" " ha affermato David Joy, un'analista di Ameriprise Financial Inc., che ...

guerra commerciale - Moody's : rischi volatilità mercati finanziari da tensioni Usa-Cina : L'escalation delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina - con i primi che hanno imposto venerdì scorso dazi doganali per $50 miliardi contro i prodotti cinesi -hanno ...

Brasile - moneta di scambio nella guerra commerciale di USA e Cina - : "Trump non protegge il settore, protegge pochi ma danneggia molti", ha avvertito, sottolineando che la causa principale della disoccupazione in alcuni settori dell'economia è diventata il progresso ...

Trump - "dazi alla Cina per 50 miliardi"/ guerra commerciale : tasse del 25% su 800 prodotti - crollano le borse : Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi: Guerra commerciale in vista tra i due Paesi? Gli effetti potrebbero essere incerti. La replica di Pechino: "contromisure immediate".(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:35:00 GMT)

Borsa - Mib in rosso : pesa 'guerra commerciale' Usa-Cina : Trump ha difeso le nuove tariffe come risposta al furto della proprietà intellettuale e della tecnologia da parte della Cina e alle altre pratiche commerciali sleali.

Borsa - Mib in rosso : pesa "guerra commerciale" Usa-Cina : (Alliance News) - Piazza Affari ha terminato in calo l'ultima seduta settimanale, così come gli altri principali indici europei, affossati dagli ultimi sviluppi sulla "guerra commerciale" tra...

Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi / Ultime notizie : è guerra commerciale? Pechino “reagiremo” : Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi: guerra commerciale in vista tra i due Paesi? Gli effetti potrebbero essere incerti. La replica di Pechino: "contromisure immediate".(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Ue-Usa - ora è guerra commercialeBruxelles impone dazi per 2 - 4 mld La risposta alla mossa di Trump : Ora esplode davvero la guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti. La Commissione Ue approva nuovi dazi per 2,4 miliardi sui prodotti americani in risposta alle misure di Trump su acciaio e alluminio Segui su affaritaliani.it

Crescita economica - i rischi della guerra commerciale iniziano a farsi sentire : Stati Uniti " Cina: da loro dipende il destino della Crescita globale Le tensioni tra le due maggiori economie del mondo sono aumentate in modo non irrilevante quando il presidente Donald Trump ha ...

guerra commerciale tra Usa e Cina sempre più vicina : ... "La Cina è disposta ad aumentare le importazioni da tutti i Paesi inclusi gli Usa, cosa che dà benefici ai due Paesi e al resto del mondo", ha riferito Xinhua. Washington spera che Pechino aumenti ...

"La Casa Bianca prepara un vertice con Putin" E la guerra commerciale sbarca davanti al Wto : Il leader francese Emmanuel Macron ha avvertito il leader della Casa Bianca che 'il nazionalismo economico nuocerà a tutto il mondo, Usa compresi' e ha definito le misure 'illegali', promettendo la ...

Non solo acciaio e alluminio : la guerra commerciale mette a rischio vino e cibo italiano : ROMA - Una scure sul vino. La guerra commerciale in vista fra Stati Uniti e Unione europea potrebbe avere come prima vittima la produzione italiana della bevanda amata in tutto il mondo. Con la ...

Dazi Usa su acciaio e alluminio : scatta guerra commerciale - chi pagherà di più e quali i rischi : I Dazi Usa sull'acciaio e alluminio sono entrati in vigore, colpendo anche l'Unione europea, con il rischio di innescare una guerra commerciale pericolosa per l'economia mondiale. Canada, Messico e Unione europea hanno infatti già annunciato la loro intenzione di reagire con l'introduzione di tariffe su alcuni prodotti americani. Tutto ciò potrebbe portare a ...

Dazi - Fmi : 'In una guerra commerciale perdono tutti' : "Tutti perdono in una protratta guerra commerciale": non è positivo che "le tensioni commerciali aumentino proprio in un momento in cui la ripresa globale è sostenuta dal commercio". Così il Fondo ...