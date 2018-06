La disposofobia | stress da accumulo compulsivo

ilgiornale

(Di martedì 19 giugno 2018) Lachiamata anche(compulsive boarding) o "sindrome da soffitta piena" è la tendenza o mania di accumulare oggetti vecchi e inutili, vestiti che non metteremo mai, souvenirs di viaggio. Una ricerca recente condotta negli Stai Uniti ha dimostrato che l"80% degli oggetti che teniamo negli armadi è completamente inutile e non viene mai utilizzato, mentre negli uffici, in soli 20 anni, le carte sono aumentate del 50% e i file archiviati che non riconsulteremo mai sono ben l"80% in più. Gli psicologi hanno dimostrato che l"impulso a circondarsi di oggetti senza fare una selezione, col tempo genera una perdita di controllo degli spazi vitali e della nostra esistenza.Le motivazioni che spingono una persona ad accumulare oggetti, vestiti, utensili sono molteplici. C"è chi pensa che quegli oggetti possano servire in futuro e che quindi possono prevenire bisogni ...