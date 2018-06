La dipendenza da videogame è ufficialmente una malattia

La dipendenza da videogame è ora una patologia riconosciuta dall’OMS : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la dipendenza da videogame nel gruppo di patologie mentali dell'International Classification of Diseases L'articolo La dipendenza da videogame è ora una patologia riconosciuta dall’OMS proviene da TuttoAndroid.

Ludopatia - Oms riconosce la dipendenza da videogame come malattia mentale : La dipendenza da videogame, conosciuta anche come ‘gaming disorder’, è ufficialmente una malattia mentale. A scriverlo nero su bianco è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che l’ha inserita nell’ultimo aggiornamento dell’elenco di tutte le patologie, l’International classification of diseases (Icd). Un problema, quello delle ludopatie, di cui Il Fatto Quotidiano si è occupato nell’ultimo numero ...

