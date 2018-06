La dieta dell’indice glicemico

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Dannato zucchero! Ci hanno insegnato che il glucosio è il peggior nemico della, non solo per tenere sotto controllo il peso ma anche e soprattutto per la salute, in quanto dei livelli alti nel sangue favoriscono malattie come il diabete, tumori e rischi cardiocircolatori. I trend delle diete iperproteiche ci hanno detto anche che per dimagrire i carboidrati sono la prima cosa da eliminare o, per lo meno, da ridurre drasticamente. Tutto vero? Non proprio, se si imposta la propriatenendo conto. La prima cosa da fare è dimenticarsi della vecchia divisione tra amidi e zuccheri e dividere, invece, i carboidrati in base alla capacità di ogni alimento di innalzare la glicemia, cioè i livelli di zuccheri nel sangue. «Per orientarsi nel mondo dei carboidrati, bisogna lasciare perdere la divisione tra zuccheri complessi e semplici, ovvero farine, pasta, riso, ...