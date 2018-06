La conquista del West Su Iris il film con John Wayne oggi | 19 giugno 2018

LA conquista del WEST/ Su Iris il film con Carroll Baker (oggi - 19 giugno 2018) : La CONQUISTA del WEST, il film in onda su Iris oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: Carroll Baker, Lee Cobb, alla regia John Ford e Henry Hathaway. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:03:00 GMT)

Radioterapia a Crotone - l’ultima conquista del Marrelli Hospital : La Radioterapia, come si sta muovendo la tecnologia nel campo della chirurgia oncologica, quali nuove speranze possono aiutare il paziente

Il "Cammino minerario di Santa Barbara" conquista ed affascina la comunità immigrata russofona sarda - nell'ambito del progetto 'Noi-Insieme' ... : ... quello tenutosi lo scorso 17 giugno grazie al gemellaggio realizzato dalla Fondazione del Cammino di Santa Barbara e l'Associazione Cittadini del Mondo nell'ambito del progetto "Noi-Insieme" che ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : qualifiche. Enea Bastianini conquista la pole. Martin deve accontentarsi della seconda posizione : Missione compiuta per Enea Bastianini. Il pilota della Honda (Leopard Racing) ha centrato la pole, nel settimo round del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona (Spagna). Il romagnolo, autore di un turno di prove molto convincente, ha ottenuto l’eccellente crono di 1’48″806, pennellando letteralmente nell’ultimo settore e rendendo inattaccabile il proprio riscontro. Alle sue spalle, il favorito n.1 di questo ...

Mondiale 2018 - ecco le cinque favorite per la conquista della Coppa : Il Mondiale in Russia sta per prendere il via e tutti sono in fermento per l'evento più importante e più seguito dai tanti appassionati per il calcio in giro per il Mondo. L'Italia, purtroppo, non ci ...

Elezioni comunali - il centrodestra conquista 4 città contro le 2 del Pd. Il M5S presente solo in tre ballottaggi : Per le Elezioni comunali l'Italia è tornata al vecchio equilibrio bipolare fra centrodestra e centrosinistra con la prima coalizione, a guida leghista, in vantaggio. I 5Stelle svolgono il ruolo di ...

Vince il Centrodestra a trazione leghista. Flop del M5S Il Pd tiene solo Brescia - perde Catania e rischia a Siena Il Carroccio riconquista Treviso. Grillini ko anche a Roma : Successo del Centrodestra a trazione leghista, anche se con qualche ombra come Brescia, nel voto di questa domenica che ha chiamato alle urne quasi sette milioni di italiani per eleggere i sindaci di 761 comuni Segui su affaritaliani.it

Roland Garros 2018 : Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova conquistano il titolo del doppio femminile a Parigi : Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova conquistano il titolo del doppio femminile del Roland Garros 2018. Le numero 6 del seeding si sono imposte con il punteggio di 6-3 6-3 contro la coppia giapponese formata da Eri Hozumi e Makoto Ninomiya in 1 ora e 8 minuti di partita. Un match ben gestito dalle due ceche che, fatta eccezione per il game d’apertura del primo set, hanno imposto il proprio ritmo, senza subire le iniziative delle ...

Giro del Delfinato 2018 : Geraint Thomas conquista la maglia gialla. Adam Yates trionfa nell’ultima tappa : Il britannico Geraint Thomas vince la 70ma edizione del Giro del Delfinato. Il capitano del Team Sky ha difeso in modo impeccabile la maglia gialla nell’ultima tappa, che ha visto il trionfo di Adam Yates sul traguardo di Saint-Gervais Mont Blanc. Il britannico chiude al secondo posto nella generale a un minuto di ritardo. Amaro secondo posto odierno per lo spagnolo Daniel Navarro, che dopo una lunga fuga vede sfumare negli ultimi 100 metri i ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : ultima tappa Moûtiers – Saint-Gervais Mont Blanc. Lotta finale per la conquista della Maglia Gialla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2018, 129 km da Moûtiers a Saint-Gervais Mont Blanc. Una frazione di Montagna con ben quattro GPM di prima categoria che sanciranno gli ultimi verdetti di questa edizione. La prima salita di giornata sarà la Cormet de Roselend (19 km al 6%), poi una lunga discesa per affrontare la Côte de la routes des Villes (3 km al 5,9%) e in rapida successione il ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Esteban Gabriel Farias non si batte! Gara magnifica dell’azzurro che conquista l’oro nella paracanoa : Arriva un altro magnifico oro per la paraCanoa azzurra agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Esteban Gabriel Farias si conferma un campione straordinario e va a conquistare il secondo titolo continentale consecutivo nel KL1 200 metri. L’azzurro è arrivato a questo evento come favorito assoluto, visto l’oro iridato ottenuto a Racice e la vittoria in Coppa del Mondo a Szeged e non ha deluso le ...

Pattinaggio - le 'fantastiche quattro' della Diavoli Verde Rosa conquistano Misano : Misano ADRIATICO Dal 3 al 9 giugno 2018 si è svolta a Misano presso il Palasport comunale la ventunesima edizione del prestigioso trofeo internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle denominato '...