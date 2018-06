La barca elettrica più veloce del mondo? E’ una Jaguar

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) La Vector V20E realizzata dalla Casa del Giaguaro ha raggiunto i 142 chilometri orari battendo il precedente record di 19 km/hcontinua a puntare sulle prestazioni estreme derivate dalla tecnologia 100%, questa volta però non parliamo di una vettura di serie o una monoposto di Formula E, bensì dellapiùdel. Battezzata Vector V20E, questo straordinario motoscafo elettrico da corsa ha raggiunto i 142 chilometri orari, battendo il precedente record di 19 km/h. Realizzata daVector in collaborazione con la Williams Advanced Engineering, la specialeha raggiunto il record in Inghilterra grazie alla bravura del pilota Coniston Water. L'articolo Lapiùdel? E’ unaSPORTFAIR.