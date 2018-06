La 5a edizione del Festival della parola

“Ma quindi è lui!”. Lo hanno notati tutti : ecco dov’è finito Samba del Grande Fratello. È stato l’indimenticabile ‘simpaticone’ dell’edizione numero 13 : La tredicesima edizione del reality show Grande Fratello è iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente ...

Giornata internazionale della yoga - IV edizione sulla terrazza panoramica del San Giovanni : In questa Giornata tutti i praticanti del mondo celebrano lo yoga e la pace e l'unione tra i popoli. Anche Catanzaro avrà il suo evento con una lezione speciale tenuta dall'insegnante Rosalba Maida ...

Un successo la X edizione del 'Derby del Pugilato' : Ha vinto lo sport perché al di là di quello che è stato il verdetto decretato dal ring, i venti pugili provenienti dalle province di Bari, Brindisi e Taranto, oltre che dal capoluogo, hanno dato ...

Red Bull Murone – Grande spettacolo a Milano per il debutto della 1ª edizione : È proprio un muro da 3 punti all’ultimo secondo a incoronare le vincitrici del nuovo torneo di volley creato da Red Bull. Le ragazze del team “Atletiche ma non troppo” trionfano su oltre 100 giocatrici under 21, protagoniste al Parco Sempione tra regole innovative e lo sguardo entusiasta di Rachele Sangiuliano È stato proprio un muro da tre punti a chiudere la prima edizione del Red Bull Murone. E non poteva finire in un modo migliore, almeno ...

Grande successo per la prima edizione della manifestazione 'Mattoncini a Carbonia'. : ... il Fosso di Helm del Signore degli Anelli, una città di 12 metri circa con il quartiere di Chinatown, Star Wars, una fortezza delle guardie inglesi con galeoni e vascelli, un angolo di mondo ...

Marina Militare : il 19 giugno la presentazione dell’edizione 2018 della “Marisicilia cup” : Il 19 giugno, alle ore 17.30 presso il Club Nautico di Augusta, sarà presentata la “Marisicilia CUP 2018”, trofeo velico giunto quest’anno alla IV edizione, che si svolgerà tra il 23 e il 24 giugno nelle acque antistanti il golfo Xifonio. Per l’occasione verrà illustrato il calendario dettagliato degli eventi e i bandi di gara, compreso quello relativo alla XII edizione della Xifonio Cup. La manifestazione, organizzata dal Comando ...

Premio Strega 2018 : ecco i cinque finalisti della nuova edizione : Si è chiuso lo spoglio della prima votazione che designa i cinque finalisti dell’edizione 2018 del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e Fuis. Come da tradizione gli Amici della domenica si sono riuniti in Casa Bellonci dove Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, ha presieduto il seggio. La ...

Trofeo Fondatori del Concaverde - l’azzurro Luca Miotto è il migliore tiratore assoluto della settima edizione : L’atleta della nazionale, Luca Miotto, che sui campi del Concaverde ha dato inizio alla sua carriera, festeggia con un en-plein l’edizione 2018 del Trofeo Correva l’anno 1982 quando quattro amici tiratori, per potersi meglio allenare, decisero di dar vita a un “campetto” privato. Campo che, nel giro di pochi anni, sarebbe poi divenuto uno dei più grandi e rinomati a livello mondiale. La passione per il tiro a volo dei Fondatori, Roberto Zilioli, ...

Milano ospiterà la seconda edizione del Milano Rally show : Milano sabato 28 e domenica 29 luglio ospiterà la seconda edizione del Milano Rally show. Dopo il successo dell’anno scorso,

A Ustica la 59ª edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee : il programma completo dell’edizione 2018 : Al via domani, lunedì 18 giugno, la Cinquantanovesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee che si svolgerà a Ustica dal 18 al 24 giugno. L’evento, atteso da molti appassionati del mare e non solo, si presenta particolarmente ricco di appuntamenti con immersioni Subacquee negli itinerari archeologici, stage di apnea, escursioni in barca alle grotte dell’isola, regate, snorkeling, conferenze, tavole rotonde, rassegne di ...

Domenica 17 giugno si chiude la 22° edizione del Festival Internazionale Artisti in Piazza di Pennabilli : Tra le 53 compagnie internazionali in programma quest'anno troviamo spettacoli site specific e elaborati in residenza creativa , prime assolute e diversi debutti nazionali. Da non perdere nella ...

Tutto pronto a Rapallo per la 14° edizione dell'Invitational Shipping Pro-Am a favore della Fondazione Malattie Renali del bambino : ... in favore della Fondazione Malattie Renali del bambino , FMRB, che opera a favore del Gaslini, che come da tradizione vedrà scendere sul green imprenditori, manager e professionisti del mondo dello ...

Potenza : OASI CINEMA " il cinema dell'ecologia V edizione : ... si creano catene produttive in cui i rifiuti non riciclabili sono inesistenti, si rimette in moto l'economia del luogo, si agisce per democrazia diretta, talvolta aggirando la legge degli uomini per ...

XVIII edizione GIOCHI DEL MEDITERRANEO TARRAGONA 2018 : Nel Laser Maschile, dopo la conferma e il prolungamento da parte dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport dello stop alla attività di Marrai fino a Settembre, si è optato per l'accoppiata ...