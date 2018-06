Justin Chambers di Grey’s Anatomy contro Trump e i bimbi strappati genitori in Messico

optimaitalia

(Di martedì 19 giugno 2018)di Grey'sha scelto di metterci la faccia: il popolare interprete di Alex Karev, storico volto del medical drama di Shonda Rhimes in onda su ABC, si è scagliatoil presidente degli Stati Uniti Donalde le politiche della sua amministrazione in tema di immigrazione.La linea della tolleranza zero nei confronti di chi cerca di arrivare negli USA superando il confine colha allertato tutte le autorità nazionali ed internazionali per i metodi utilizzati nei confronti dei migranti.Le autorità di pubblica sicurezza americane stanno separando i bambini dai, finiti in manette durante i tentativi di superare il confine, in alcuni casi addirittura rinchiudendoli in gabbie di metallo all'interno di enormi magazzini in Texas. Un pugno di ferro brutale che ha suscitato le critiche dell'opposizione democratica, di parte dello stesso partito ...