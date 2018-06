Junot Dìaz non era un mostro del #MeToo Ma meglio non dirlo

Molestie : Junot Diaz si dimette da presidente Pulitzer : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lo scrittore dominicano Junot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da alcune donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer . Díaz , che ha 49 anni ed è lui stesso stato premiato con un premio Pulitzer , era stato accusato di

Lo scrittore dominicano Junot Díaz, che ad aprile aveva raccontato per la prima volta di quando venne stuprato a otto anni, è stato accusato di comportamenti inopportuni e aggressivi da tre donne nel mondo dell'editoria, scrive il sito The Cut. Zinzi Clemmons, autrice