Judo | Giochi del Mediterraneo 2018 | l’Italia ritrova Odette Giuffrida Primo test verso i

(Di martedì 19 giugno 2018) Un gruppo di fuoriclasse, veterani e giovani in erba. Ma soprattutto un gradito ritorno ad alti livelli. L’Italia schiererà ben 14 atleti per ilaidela Tarragona (Spagna) e proverà a fare incetta di medaglie per essere la prima Nazione del medagliere. Fabio Basile (-73 kg) e Edwige Gwend (-63 kg) sono le punte italiane della competizione che andrà in scena in Spagna tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno, ma sarà presente anche Antonio Esposito, bronzo nella categoria -81 kg agli Europeidi Tel Aviv, che ha rimpiazzato all’ultimo istante Matteo Marconcini, proprio quando sembrava pronto a salpare per Tarragona dopo un lungo infortunio. Tutti i fari in casa Italia, però, saranno puntati su, che ha saltato i recenti Europei in Israele e che a Tarragona farà il suo rientro sul grande palcoscenico dopo i problemi alla schiena ...