wired

: John Krasinski: “Con i suoi difetti Jack Ryan è un eroe dei nostri tempi” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : John Krasinski: “Con i suoi difetti Jack Ryan è un eroe dei nostri tempi” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - GioelePaglia : Jack Ryan, John Krasinski: 'Interpretare un supereroe senza poteri è meraviglioso' -

(Di martedì 19 giugno 2018) “Abbiamo girato un film di otto ore, in pratica“: così Carlton Cuse, già sceneggiatore di serie come Lost e Bates Motel, ha presentato Tom Clancy’s, la nuova produzione seriale creata con Graham Roland e che debutterà il prossimo 31 agosto in esclusiva su Amazon Prime Video. Il primo episodio è stato presentato in anteprima mondiale al Festival della televisione di Montecarlo, dove sono intervenuti appunto gli sceneggiatori e anche il cast della serie che riprende, dopo svariate incarnazioni cinematografiche, il personaggio creato in numerosi romanzi dallo scrittore Tom Clancy. Presente alla première anche, l’attore divenuto celebre per il ruolo di Jim in The Office e di recente anche regista con A Quiet Place, che appunto qui interpreta l’analista della Cia che, dopo essersi messo sulle tracce di una pericolosa cellula ...