Joao Cancelo alla Juventus Affare che procede spedito | l' esterno spinge per l' approdo in

Mercato Juventus : il Valencia fa muro per Joao Cancelo : Gli spagnoli chiedono 40 milioni per il terzino. Rugani verso il Chelsea se Sarri sarà il nuovo tecnico

Juventus - cena a Milano col Valencia. Il menù : Joao Cancelo : A cena né carne piemontese né paella valenciana: nel menu un costoso piatto portoghese. Joao Cancelo è stato ieri al centro del faccia a faccia a tarda sera tra Juve e Valencia. Il 24enne è atterrato ...

Valencia, Alemany: "Inter, niente sconti per Joao Cancelo". Il direttore generale annuncia anche il riscatto del cartellino di Geoffrey Kondogbia, le cifre

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco quale sarà il futuro di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

Inter, Joao Cancelo a rischio: il Valencia non concede deroghe sui 35 milioni del riscatto, la dirigenza nerazzurra valuta 3 alternative per la fascia destra

Inter - arriva una mossa sorprendente per trattenere Joao Cancelo Video : Continua a tener banco la questione #Joao Cancelo in casa #Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal #valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessita' della societa' nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

