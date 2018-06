Jimmy Wopo ucciso a Pittsburgh Video | superato il milione di visualizzazioni su Youtube

Jimmy Wopo UCCISO A PITTSBURGH/ Video - aveva appena firmato per l’etichetta Taylor Gang : JIMMY WOPO morto a PITTSBURGH , Video , dopo XXXTentacion, altro rapper UCCISO dopo sparatoria: aveva 21 anni. Coinvolta anche un'altra persona, ricoverata presso l'ospedale vicino(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Jimmy Wopo - morto il rapper 21enne : ucciso in una sparatoria : A poche ore dalla notizia della morte di XXX Tentacion, arrivano news su un altro rapper morto in una sparatoria a Pittsburgh. Si tratta di Jimmy Wopo : secondo la polizia, il rapper , che aveva solo 21 anni, è stato ucciso e un altro uomo è stato ferito quando qualcuno ha aperto il fuoco sulla loro auto nel distretto di Hill District, lunedì pomeriggio. Il musicista, il cui vero nome era Travon Smart, ha superato il milione di visualizzazioni su ...

