Jesolo - lascia cane chiuso in auto per ore : denunciata 54enne : Jesolo, lascia cane chiuso in auto per ore: denunciata 54enne La donna aveva abbandonato il suo vecchio cocker all'interno di una vettura ferma dentro un parcheggio. La Polizia è stata allertata da un giovane che ha notato il cane bloccato per sei ore dentro l'abitacolo Parole chiave: ...