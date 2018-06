ITS Energia e Ambiente | Francesco Macrì è il nuovo presidente

meteoweb.eu

: Its StreetBasketRovereto Come Back Day ???????????? — pieno di energia presso Oratorio Borgo Sacco - GottardiDaniele : Its StreetBasketRovereto Come Back Day ???????????? — pieno di energia presso Oratorio Borgo Sacco - its_M_H : RT @DrogaNostra: E=MC2 ENERGIA = ME CHEDORMO AL QUADRATO - StampToscana : #ITS #Energia e #Ambiente: #FrancescoMacrì nuovo #presidente -

(Di martedì 19 giugno 2018)di Estra Spa, è ildella Fondazione ITS “” della Toscana. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi da parte dell’assemblea dei soci fondatori e del Consiglio di indirizzo, che ha approvato anche la nuova governance della Fondazione ITS.subentra a Luciano Carapelli, che ha guidato la struttura dal 2011 a oggi accompagnando la Fondazione ITS nella sua evoluzione e nell’acquisizione di un ruolo sempre più centrale nell’alta formazione in ambito energetico. Ilsarà affiancato, nella giunta esecutiva, da Simonetta Pellegrini, per gli enti locali nel ruolo di vice, Stefano Pacini per Istituto di istruzione superiore “Tito Sarrocchi”, Emiliano Bravi per Cosvig e Paolo Casini per ABB Power-One. “Nell’assumere questo incarico – afferma, neodella Fondazione ITS ‘...