Italia | le scuse esilaranti dell’ex Ct Ventura | da Insigne a De Rossi ma le più

Aquarius - lite Italia-Francia : Macron ha telefonato a Conte (che incassa sostegno del Colle). Di Maio : “Servono le scuse” : Lunga telefonata nella notte tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Secondo fonti di governo citate dall’Ansa, dal presidente francese è arrivato il primo segnale di una possibile retromarcia: ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Anche perché l’Italia è nel frattempo rimasta ferma sulla sua posizione: o da Parigi arrivano le scuse, oppure il bilaterale in programma venerdì 15 salta. Una linea condivisa pure dal ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse<br>Eliseo : "Nessuna richiesta ufficiale" : 17.15 - La richiesta di scuse avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non era da ritenersi ufficiale. È quello che sostiene l'Eliseo, che oggi pomeriggio ha diffuso una breve nota per spiegare - e alimentare ancora di più la Tensione - che "la Francia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di scuse da parte dell’Italia".Di fronte a una dichiarazione ufficiale come questa, aspettiamoci a breve una risposta feroce da Salvini o da ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. L’Eliseo : «Nessuna richiesta ufficiale di scuse dall’Italia» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte alL’Eliseo in programma venerdì...

