Italia | 80 anni fa la Nazionale di Pozzo batteva 4-2 l' Ungheria per una storica doppietta

"La flat tax? Farebbe tornare l'Italia indietro di 100 anni" : ROMA - 'Con l'introduzione della flat tax si tornerebbe indietro di cento anni. E a fare un'inversione di tale portata saremmo il primo Paese al mondo'. Un'affermazione forte che non arriva da ...

SFOOTING/ Alessandria-Aosta in 63 anni : in Italia c'è qualcosa che va più lenta di una tartaruga : E' quanto impiegato da una cartolina imbucata nel 1955 e consegnata nel 2018. Magari chi l'aveva spedita si era tanto “raccomandata” che arrivasse per tempo... COMIC ASTRI(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:12:00 GMT)NO IL MONDIALE NO!/ Un capofamiglia alla Salvini alle prese con 4 matrimoni multirazziali, di G. ForestiSFOOTING/ Ai Mondiali di Russia 2018 scoperto un traffico clandestino di... icone del calcio, di C. Astri

“Ha perso entrambe la mani”. Italia choc : pacco bomba al collaboratore del sindaco. 29 anni e una vita distrutta. Cosa è successo : Un pacco bomba è esploso nelle mani di un giovane avvocato nel salernitano Giampiero Delli Bovi, di 29 anni. Il legale, che collabora con lo studio del neosindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, ha aperto il plico ricevuto a casa sua stamattina. Stando a quanto si apprende, Delli Bovi è a tutti gli effetti un collaboratore del nuovo sindaco del paese campano, eletto una settimana fa con il 56 per cento dei consensi. ...

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di Pediatria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...

Milano - senegalese ucciso in strada : arrestasto il killer - è un Italiano di 47 anni : Un uomo, italiano, è stato fermato durante la notte per l'omicidio del senegalese Assan Diallo ucciso sabato sera a colpi di pistola a Corsico, nell'hinterland milanese. Fabrizio Butà, 47 anni, di ...

Tre date in Italia per Gilberto Gil a quarant'anni da Refavela 40 : Gilberto Gil torna a luglio per tre appuntamenti in Italia per far rivivere, a quarant'anni di distanza dalla pubblicazione, il celebre album Refavela 40, accompagnato da una band arrangiata e diretta ...

iPhone 3GS di nuovo in vendita a distanza di 9 anni anche in Italia : Clamorosamente a distanza di 9 anni dal suo debutto, l’Apple iPhone 3GS torna in vendita in Corea del Sud e forse in tutto il mondo, Italia inclusa, ad un prezzo di circa 40 euro. Confezione e tutto nell’imballo originale Nel 2018 vi servono 39,90 euro per comprare un Apple iPhone 3GS nuovo di pacca Avete […]

Ciclismo - Italia in crisi nera. Il vuoto dopo Nibali per le corse a tappe. Cassani : “Siamo rimasti a 30 anni fa” : L’Italia in questo momento non ha uomini per i Grandi Giri ad accezione di Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Il futuro non sembra dei migliori e il Giro d’Italia U23 che si è concluso ieri ha confermato le nostre difficoltà: solo tre vittorie di tappa (Affini, Lonardi, Dainese), Covi il migliore in classifica generale (ottavo). Davvero troppo poco e, come ha evidenziato Davide Cassani sulle colonne della Gazzetta dello Sport, dobbiamo ...

100 anni di Ericsson in Italia - tra passato e il futuro 5G : Era il lontano 1918, quando Ericsson entrò in affari con la FATME (Fabbrica Apparecchi Telefonici e Materiale Elettrico) che aveva iniziato la sua attività nella periferia di Roma, rilevando un piccolo stabilimento di materiale telefonico creato nel 1912. In Italia vi era 1 telefono ogni 500 abitanti. Da allora l’Italia ha rivestito per Ericsson un ruolo strategico quale centro propulsivo alla guida dell’innovazione per l’intero Gruppo a ...

RADIO Italia LIVE 2018 - CONCERTO/ Diretta e scaletta 16 giugno : da Gianni Morandi ai The Giornalisti : CONCERTO RADIO ITALIA LIVE 2018, ecco le anticipazioni e tutti i cantanti che si esibiranno in Piazza Duomo a Milano stasera, sabato 16 giugno, info e streaming.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:20:00 GMT)

Green e hi-tech - i 30 anni del sito Coca-Cola Hbc Italia a Oricola : Oricola, 16 giu. (AdnKronos) – Innovazione nel segno della sostenibilità. Il sito di Oricola di Coca-Cola Hbc Italia, società del Gruppo Coca-Cola HBC AG e principale produttore e distributore di prodotti della The Coca-Cola Company in Italia, punta sul packaging Green e sulla riduzione della carbon footprint.Il 30° anniversario dello stabilimento abruzzese d’imbottigliamento delle bevande a marchio The Coca-Cola Company è stato ...

L'Italia è una Repubblica fondata sul condono : "Allo Stato 131 miliardi in 45 anni" : Ammonta a ben 131,8 miliardi di euro il totale incassato dall'erario negli ultimi 45 anni tra scudi, concordati, sanatorie, condoni, etc: una somma enorme anche non molto superiore al totale delle imposte evase...