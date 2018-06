Istat | i laureati spendono di più | “È la conferma che l’istruzione fa la differenza”

fanpage

(Di martedì 19 giugno 2018) Secondo l'le famiglie con capo-famiglia laureato (o laureata) spende in media il 30% in più di quelle con persona di riferimento diplomata e oltre il doppio di quelle la cui persona di riferimento ha al massimo la licenza elementare. E il trend è in crescita anno dopo anno, a testimonianza del fatto che l'istruzione è ancora l'unica arma a disposizione per un giovane oggi.