Irama | il nuovo progetto dopo Amici di Maria De Filippi

AMICI 2018/ Irama - Emma e Biondo di nuovo insieme : come iscriversi ai casting : AMICI 2018: Irama, Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme. Al via i casting per la prossima edizione: ecco come iscriversi e partecipare per realizzare il proprio sogno.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Vincitore Amici 2018/ Chi è? Irama. Dal secondo posto di Sanremo a nuovo talento di Maria De Filippi : Il Vincitore di Amici 2018 è Irama: rispettati i pronostici della vigilia per il cantante di Monza che soddisfa i giornalisti in studio e il pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:15:00 GMT)

Irama duetta con Fabrizio Moro in Pensa : i video dalla semifinale col nuovo singolo Nera : Irama duetta con Fabrizio Moro nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi. La canzone scelta per l'inedito duo è Pensa, uno dei brani più celebri di Fabrizio Moro che Maria De Filippi ricorda essere contenuto anche nella recente raccolta certificata disco d'oro: Parole, Rumori e Anni. Il disco è stato pubblicato lo scorso 9 febbraio, dopo la performance al Festival di Sanremo 2018 con Ermal Meta sulle note di Non mi avete fatto ...

Video e testo Voglio solo te di Irama - nuovo brano dall’album Plume : Voglio solo te di Irama è uno dei nuovi singoli presentati ad Amici di Maria De Filippi. Irama ha cantato per la prima volta Voglio solo te in occasione dell'ottava puntata del programma TV in onda su Canale 5 domenica 27 maggio, ricevendo i complimenti dal pubblico e dalla commissione esterna. Voglio solo te di Irama è uno dei pezzi contenuti nel nuovo disco del cantautore della squadra bianca. Plume - questo il titolo dell'album - verrà ...

Irama debutto record con “Plume” il nuovo disco al primo posto su Amazon : Un debutto fortunato quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti nel disco del giovane cantautore: ...

Irama debutto record con “Piume” il nuovo disco al primo posto su Amazon : Un debutto fortunato quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti nel disco del giovane ...

“Plume” - esce il 1° giugno il nuovo album di Irama : ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici. Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per […] L'articolo “Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA proviene da ...

“Plume” - esce il 1° giugno il nuovo album di Irama : ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici. Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per […] L'articolo “Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA proviene da ...

Plume è il nuovo album di Irama in arrivo dopo Amici : dettagli e tracklist del progetto : Svelati i primi dettagli del nuovo album di Irama, in arrivo venerdì 1 giugno prima della gran finale di Amici di Maria De Filippi. A pochi giorni dall'uscita del progetto discografico e dalla finale del talent di Canale Cinque, Irama ha svelato attraverso i propri canali social il titolo del suo nuovo album e le canzoni in esso contenute. Il disco si chiama Plume ed uscirà venerdì prossimo, il giorno prima della finale di Amici. Giunto ...

Video e testo di Nera di Irama - il nuovo brano inedito ad Amici 2018 gli dona la terza vittoria : Nera di Irama viene presentato su Canale 5, nel corso del quinto serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è in gara nella squadra bianca, nella categoria del canto. Nel programma Mediaset ha già presentato diversi inediti e l'ultimo in ordine di tempo si intitola Nera. Nera di Irama ha risuonato su Canale 5 nel corso dell'ultima diretta di Amici 2018 dello scorso 5 maggio e ha donato all'artista il trionfo della puntata, per la terza ...

Tir si ribalta sull'A1 : 14 km di coda alla dIramazione Roma sud E altri 4 per nuovo incidente : Traffico bloccato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli, dove al momento si registrano 14 km di code, a causa del ribaltamento di un autoarticolato. ...

PUBG su Xbox One : falliti test su MIramar - nuovo aggiornamento : Oggi doveva arrivare la mappa desertica Miramar di PUBG anche su Xbox One e Xbox One X: così non è stato, ci sono stati diversi problemi. I giocatori di PUBG su Xbox One erano molto ansiosi di provare la seconda mappa del Battle Royale sulla loro console. Le cose però sono andate male, dato che sono sorti alcuni problemi che hanno proprio impedito di proceder coi test, figurarsi un rilascio pubblico a tutti. Problemi su Xbox One per ...

Video di Francesco Gabbani ad Amici con Irama e Zic - con Occidentali’s Karma aspettando il nuovo album : Terzo ospite del serale del 21 aprile dopo Rita Pavone e Loredana Berté, Francesco Gabbani ad Amici 2018 ha presentato i suoi più recenti successi con un'esibizione a tre voci insieme ad Irama e Zic. I due cantautori della squadra Bianca di quest'edizione del serale si sono esibiti col vincitore di Sanremo 2017 in un breve medley composto da due brani. L'esibizione è partita con Tra le granite e le granate, singolo scelto per la stagione ...

Video di Francesco Gabbani ad Amici con Irama e Zic - da Estate ad Occidentali’s Karma aspettando il nuovo album : Terzo ospite del serale del 21 aprile dopo Rita Pavone e Loredana Berté, Francesco Gabbani ad Amici 2018 ha presentato i suoi più recenti successi con un'esibizione a tre voci insieme ad Irama e Zic. I due cantautori della squadra Bianca di quest'edizione del serale si sono esibiti col vincitore di Sanremo 2017 in un breve medley composto da due brani. L'esibizione è partita con Estate, singolo scelto per la stagione estiva del 2017 subito ...