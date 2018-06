iOS 12 avrà uno strumento in grado di salvare persone in pericolo di vita

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) Apple ha deciso di mettersi sempre più a disposizione degli utenti, cercando di fare il massimo peraddirittura le loro vite. L'azienda di Cupertino ha infatti annunciato che il prossimo sistema operativo, iOS 12, sarà dotato di unointeressante: leche chiameranno il 911, il numero d'emergenza in USA, condivideranno automaticamente le informazioni sulla loro posizione tramite i loro dispositivi a coloro che risponderanno alla chiamata.In situazioni di caos o, la funzione potrebbe rivelarsi estremamente utile. Per ora è certo che loverrà lanciato negli Stati Uniti, ma non è detto che in futuro non vengo esteso anche ad altri Paesi. Per facilitare il connubio tra localizzazione e polizia, Apple ha utilizzato la tecnologia HELO (Hybridized Emergency Location), lanciata nel 2015, la quale è indi ...