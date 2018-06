“Io so tutto” Anna Tatangelo non ce la fa e vuota il sacco “Gigi?” E ci va giù pesante…

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) “Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse”, dopo un periodo lontana dalla musicaè tornata col singolo “Chiedere scusa” parte del nuovo disco “La fortuna sia con me”. Dopo aver riallacciato il rapporto con Gigi D’Alessio tanto che alcuni ipotizzano al ritorno di fiamma, la cantante ha assistito alla nascita di suo nipote. La partecipazione a “Masterchef Celebrity” con relativa vittoria, molti cambiamenti in poco tempo: “Per me non è difficile, ma quando sento nominare la “” avverto subito un certo distacco. Faccio fatica a capire il perché, ma poi penso che una parte dei mass media ci abbia messo il carico. Sono stata raccontata, negli anni, in un modo non sempre veritiero e questo, molto probabilmente, non ha fatto ...