“Io e te…” Favoloso si dichiara e la Moric lo ‘sotterra’ così | una roba mai vista E per

caffeinamagazine

: @IRAMAPLUME Dicembre 2015. Io, te, Lori e Giulio, seduti in un bar. Lì tutto è nato. Nella vita ci vuole tempo e pazienza... - frafacchinetti : @IRAMAPLUME Dicembre 2015. Io, te, Lori e Giulio, seduti in un bar. Lì tutto è nato. Nella vita ci vuole tempo e pazienza... - ProfToyBoy : @tinapica88 Io te la davo già ad 'Amore'... ...per dire, eh - NicolaConcilio : @sonia_1969it SE VUOI TE LA GRATTO IO TE LO METTO CON TUTTE LE PALLE DENTRO... -

(Di martedì 19 giugno 2018) “Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra”. Luigifa una vera e propria dedica d’amore a Nina. Dopo la forte crisi che aveva investito la coppia quando lui era nella casa del Grande Fratello e si era avvicinato a Patrizia Bonetti, con conseguente decisione della modella croata di lasciare Luigi tramite social, le cose sembravano andare finalmente per il verso giusto. L’ex gieffino ha affidato a Instagram le sue parole per lascatenando i fan: “Credo nel destino, e incontrarti in una grande città come Milano dovrebbe essere considerato un caso, ma non è questa la situazione, non è un caso se scegliamo gli stessi posti, perché a noi piacciono le stesse cose”, ha scritto. “Potremmo ignorarci, potremmo fingere di non ...