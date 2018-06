Inter | Spalletti chiama Nainggolan | possibile trattativa con la Roma RUMORS

Inter - il piano di Spalletti : muscoli ed esperienza per il centrocampo : Meno Rafinha e più Nainggolan, un po' meno di Borja Valero e qualche spruzzata di Dembélé, ammesso che il belga e il Tottenham non si facciano attirare troppo da qui a metà luglio dai soldi cinesi, ...

Calciomercato Inter - ecco centrocampista e terzino : che innesti per Spalletti : L’Inter lavora senza sosta sul mercato, in arrivo nuove importanti soluzioni per il tecnico Spalletti dopo i colpi chiusi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Per il centrocampo sempre più vicino l’arrivo di Radja Nainggolan, si può chiudere con la Roma per 25 milioni più qualche giovane come contropartita, per il colpo ormai sembra solo questione di tempo. --Mossa importante nelle ultime ore anche per quanto riguarda il ruolo di terzino, ...

Cancelo rifila frecciate all’Inter - poi un retroscena su Spalletti : “abbiamo avuto qualche attrito” : Il futuro del terzino Cancelo è ancora tutto da decidere, il calciatore che ormai può considerarsi ex Inter è finito nel mirino della Juventus. Nelle ultime ore intervista di ‘TuttoSport’ al portoghese con piccola polemica del calciatore: “Ma che ca**o? Quando le persone non sanno fare il proprio lavoro”, in riferimento al titolo “Cancelo chiama Juve”. Ecco l’intervista: “Deluso? Non so se è la ...

Sì all'Inter : ecco il regalo scudetto per Spalletti! : Luciano Spalletti potrebbe presto ritrovare alle sue dipendenze il centrocampista belga, che come scrive 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe aperto al trasferimento in nerazzurro conscio che la sua ...

Nainggolan all'Inter/ Manca ancora l'accordo con la Roma? Nela : "Ideale per Spalletti" (Ultime notizie) : Radja Nainggolan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: secondo le ultime notizie di calciomercato il centrocampista belga sarà nerazzurro, il giovane Zaniolo contropartita(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Calciomercato Inter - a Spalletti piace Zappacosta : MILANO - Davide Zappacosta rientra nell'elenco di terzini destri tra cui l'Inter spera di trovare l'erede di Cancelo. L'ex Torino, acquistato dal Chelsea l'estate scorsa per 25 milioni di euro, piace ...

Nainggolan si è promesso a Spalletti - scatto Inter : offerta una contropartita : Oggi il Corriere dello Sport svela due dettagli importanti: il belga si sarebbe già promesso a Luciano Spalletti , e per questo avrebbe detto no alla Cina, e la Roma avrebbe accettato di inserire una ...

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tenterà fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Scambio Icardi Higuain/ Inter e Juventus - Allegri e Spalletti darebbero il via libera : affare vicino? : Scambio Icardi Higuain: Inter e Juventus, Allegri e Spalletti darebbero il via libera. L'affare adesso è più vicino? Restano a dire il vero molti nodi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Calciomercato Inter/ 'Icardi rimarrà con Spalletti - Perisic invece…' - esclusiva - : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva a Giovanni Macedoni sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri. I tifosi si chiedono se Icardi rimarrà.

Nainggolan e Malcom priorità per l'Inter : come cambierebbe l'undici di Spalletti - rumors : l'Inter ha cominciato a muoversi in vista della sessione estiva di Calciomercato cercando di re le indicazioni date dal tecnico, Luciano Spalletti, nell'ultimo summit avuto con la dirigenza, in cui sono state sottolineate quelle che sono le priorita' per rinforzare la squadra in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ora i nerazzurri si concentreranno sulle operazioni in uscita per chiudere il bilancio in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Inter - Chiesa-Nainggolan-Dembélé : ecco i nomi fatti da Spalletti : L'Inter vuole essere la grande protagonista della stagione 2018-2019 e dopo gli arrivi di Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij, a parametro zero da Juventus e Lazio, e dopo l'investimento fatto sul prospetto argentino Lautaro Martinez, Piero Ausilio sta lavorando sotto traccia per regalare altri colpi di mercato a Luciano Spalletti. Le piste che portano a Rafinha e Cancelo sono ancora vive ma la società di Corso Vittorio Emanuele dovrà aspettare il ...