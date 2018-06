Inter | assalto a Dembélé | proposto Joao Mario al Tottenham RUMORS

Blastingnews

(Di martedì 19 giugno 2018) L'è sempre più attiva in questa sessione di mercato visto che, oltre a dover chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti della Uefa con il fair play finanziario, deve rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Bisognera' cercare di rinfoltire l'organico in vista del ritorno in Champions League VIDEO dopo sette anni di assenza. Il centrocampo è uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche rispetto alla stagione che si è conclusa un mese fa. Con la partenza di Rafinha Alcantara, tornato al Barcellona dopo il prestito di sei mesi, ci sara' bisogno di almeno due pedine per Spalletti. Assodato che il primo acquisto in quella zona del campo sara' molto probabilmente Radja Nainggolan ci sarebbe gia' il si del giocatore VIDEO, il secondo colpo potrebbe essere un altro centrocampista belga. Si tratta del ...