Insomniac Games torna a mostrare il gameplay di Spider-Man

Insomniac Games ci porta nella realtà virtuale con Stormland : Insomniac Games è lieta di annunciare l’arrivo di un nuova esperienza videoludica in realtà virtuale per Oculus Rift, si tratta di Stormland, un open world in prima persona con elementi tipici di uno sparatutto e interattività con l’ambiente. Stormland: La nuova esperienza in VR di Insomniac Games Stormland catapulterà il giocatore in ambientazioni post-apocalittiche nei panni di un androide, il ...

Ecco il nuovo titolo VR di Insomniac Games : Senza dubbio il nuovo Spider-Man è un grosso progetto sul quale Insomniac Games deve dare il massimo ma questo non vuol dire che lo studio non abbia altri titoli in cantiere. Come riporta Gamingbolt è stato appena rilasciato un video dal titolo "Reclaim Your World" in cui gli sviluppatori parlano della loro evoluzione partendo dagli albori dello studio. Inoltre la parte finale del video fa da teaser per un misterioso titolo sci-fi VR per Oculus ...

Insomniac Games : assunto un ex designer di Naughty Dog per lavorare a Spider-Man : In casa Insomniac Games le assunzioni non si sono certo fermate: come riporta VG247 la celebre SH continua ad assumere per assicurarsi la perfetta riuscita del tanto atteso Spider-Man per PlayStation 4.In un Tweet un ex dipendente Naughty Dog ha infatti annunciato di essersi unito a Insomniac in un modo piuttosto simpatico, ovvero mostrando i calzini di Spidey che ha deciso di indossare per il suo primo giorno di lavoro.Lo sviluppatore presso ...

Alla scoperta dello Spider-Man e del Peter Parker di Insomniac Games : Non sono quelli visti recentemente nell'ultimo film standalone o all'interno di Captain America: Civil War, non sono quelli dei vecchi film e non sono quelli dei fumetti. Chi sono il Peter Parker e lo Spider-Man tratteggiati dai ragazzi di Insomniac Games? Game Informer ha discusso di queste due facce della stessa medaglia all'interno di un nuovo articolo che ci permette di scoprire la visione dietro Alla creazione di queste particolari versioni ...