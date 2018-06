Insinna all’Eredità | Striscia scrive a DavideMaggio it | «I suoi santi in paradiso | a

davidemaggio

(Di martedì 19 giugno 2018) FlavioLa conferma che sarà Flavioil nuovo conduttore de L’Eredità dalla prossima stagione tv 2018/2019 ha già fatto storcere il naso a molti. D’altronde, questa ‘promozione’ del conduttore romano, dopo i recenti e poco lusinghieri trascorsi, appare piuttosto curiosa. Angelo Teodoli, il direttore di Rai 1, l’ha motivata ricordando come l’ex padrone di casa di Affari Tuoi abbia dato tanto alla tv di Stato e non può essere ‘crocifisso’ per quanto mostrato lo scorso anno dala Notizia che, a suo dire, con“penso che abbia francamente esagerato“. La replica del tg satirico di Antonio Ricci non si è fatta attendere, decidendo di fare chiarezza direttamente con noi di.it: “Ecco, francamente,non ha proprio esagerato ... Se avesse voluto farlo avrebbe dato seguito ad ...