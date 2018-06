Ingrana la marcia Church & Dwight

Ingrana la marcia Michael Kors : Protagonista l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,10%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base ...

Ingrana la marcia Bio On : Protagonista Bio On , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,93%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Bio On mantiene forza relativa ...

Tria come Scheuble : Borsa boom Lo spread Ingrana la retromarcia Rally banche : Intesa e UniCredit +6% : La Borsa di Milano ha chiuso in netto rialzo la prima seduta settimanale, risultando la migliore tra le principali piazze finanziarie europee. In attesa delle decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve (possibile un rialzo dei tassi d'interesse negli Usa) e della Bce (dalla riunione di giovedi' sono attese delucidazioni in materia di quantitative easing), sono stati soprattutto i titoli bancari a trainare il ...

Ingrana la marcia Ferragamo : Ottima performance per la maison del lusso , che scambia in rialzo del 2,30%. Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Ingrana la marcia L Brands : Protagonista la holding di Victoria's Secret , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,07%. L'andamento di L Brands nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

Ingrana la marcia Italgas : Vigoroso rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,01%. Su base ...

Ingrana la marcia Iron Mountain : Vigoroso rialzo per Iron Mountain , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,31%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Iron Mountain evidenzia un ...

Ingrana la marcia Gima Tt : Seduta decisamente positiva per Gima Tt , che tratta in rialzo del 2,33%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gima Tt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Ingrana la marcia Eog Resources : Brillante rialzo per Eog Resources , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,28%. L'andamento di Eog Resources nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa ...

Ingrana la marcia Sysco : Grande giornata per Sysco , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,10%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sysco rispetto all'indice, ...

Ingrana la marcia Callaway Golf : Ottima performance per la società che produce attrezzature da Golf , che scambia in rialzo dell'8,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Callaway Golf evidenzia un andamento più ...

Ingrana la marcia Rockwell Automation : Protagonista Rockwell Automation , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,99%. La tendenza ad una settimana di Rockwell Automation è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

Ingrana la marcia IMA : Protagonista il produttore di automatismi , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,76%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Ingrana la marcia Vivendi : Protagonista il colosso francese dei media , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,49%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un ...