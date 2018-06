Indonesia | una donna scomparsa ritrovata nell' addome di un pitone gigante

Indonesia - pitone di sette metri ingoia una donna intera - : La vittima sarebbe stata aggredita nel proprio orto. Dopo le ricerche, i familiari e gli abitanti del villaggio hanno trovato l'animale con la pancia gonfia e dopo averlo ucciso avrebbero trovato il ...

Pitone ingoia una donna in Indonesia : Un Pitone di sette metri ha ingoiato una donna nell'Indonesia centrale. La vittima, una 54enne, è scomparsa mentre lavorava nell'orto. Quando la sua famiglia è andata a cercarla in giardino, ha ...

Orrore in Indonesia : il corpo intatto di una donna ritrovato nella pancia di un pitone di 7 metri [VIDEO] : In Indonesia, l’attacco di pitoni giganti a persone ignare sta crescendo ad un tasso allarmante: in un altro terrificante incidente, un pitone reticolato di 7 metri ha ingoiato una persona nell’Indonesia centrale. La vittima, una donna di 54 anni di nome Wa Tiba, risultava dispersa da giovedì sera dopo essere stata a controllare il suo orto in un villaggio dell’isola di Muna, pochi chilometri a sud-est dell’isola di Sulawesi. Il giorno dopo la ...

In Indonesia il terrorismo è una questione di famiglia : I nuovi fatti di violenza terroristica hanno un’ulteriore variante: le famiglie suicide. Lo stato deve fornire una risposta culturale che vada oltre la deradicalizzazione. Leggi

Indonesia - quando una madre decide che suo figlio farà il kamikaze : La notizia è arrivata nel giorno della festa della mamma. E subito ho immaginato questa donna, ho disegnato il suo profilo in una stanza in penombra, i suoi preparativi silenziosi e calcolati. Mi sono chiesta come erano i lineamenti del suo viso: tirati o distesi. Se vuoti i suoi occhi, sfuggente il suo sguardo. Se le sue mani erano nodose o delicate. Come si è rivolta ai suoi figli, chiedendo loro di vestirsi, infilarsi i vestiti, allacciarsi ...

Attacco suicida a Surabaya - in Indonesia. Autrice una famiglia kamikaze : sopravvive solo la bimba di 8 anni : Anche l'Attacco suicida di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella città indonesiana di Surabaya, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa famiglia. A farsi saltare in aria sono stati genitori e due figli. La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta.Lo ha annunciato il capo della polizia indonesiana Tito Karniavan, secondo quanto ...

Indonesia - attacchi simultanei in chiesa : i kamikaze sono una famiglia con 2 bambine : Una famiglia di sei persone, tra cui due bambine e due ragazzini, ha commesso gli attentati contro chiese di Suranaya, rivendicati dallo Stato islamico, che hanno ucciso almeno 11 persone e ne hanno ferite decine. Lo ha fatto sapere il capo della polizia nazionale, Tito Karnavian. La famiglia, composta da madre e padre, le figlie di 9 e 12 anni, i...

Una famiglia kamikaze si fa esplodere in tre chiese dell'Indonesia : 13 morti - l'Isis rivendica : Una famiglia kamikaze si è fatta esplodere in tre chiese cristiane dell'Indonesia, a Surabaya, provocando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. La famiglia era composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.Si tratta del più sanguinoso attacco da anni in Indonesia, ...

Bombe in tre chiese cattoliche in Indonesia : almeno 10 morti Una donna si fa saltare in aria : Gli attentati compiuti da kamikaze, una era una donna velata che si è fatta saltare in aria con i suoi due figli

