Incidente sul lavoro a Treviso | 22enne schiacciato da un muletto da Leroy Merlin

Mestre - grave Incidente sulla romea : un morto 1 0 feriti/ Ultime notizie - riaperta la corsia preferenziale : Mestre, incidente gravissimo sulla romea, Ultime notizie, un morto e 10 feriti gravi: tir piomba su tre auto. E' accaduto meno di un'ora all'altezza di una rotonda(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Biella - Incidente tra moto e auto : morto centauro di 55 anni/ Ultime notizie - Sandigliano : è morto sul colpo : Biella, incidente tra moto e auto: morto centauro di 55 anni. Ultime notizie, Sandigliano: il motociclista è morto sul colpo, in corso rilievi per ricostruire la dinamica(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Napoli - Incidente sul traghetto : la donna investita è in condizioni critiche : È in condizioni critiche e con prognosi la donna di 79 anni investita ieri al porto di Napoli da un'auto, dopo una manovra sbagliata a bordo del traghetto Napoli-Palermo che ha causato la morte sul ...

Carmiano. Stefano Vetrugno morto in un Incidente sul lavoro : incidente mortale sul lavoro in Salento. Un operaio di 32 anni è morto precipitando da circa tre metri di altezza

Napoli. Incidente mortale durante imbarco sulla nave GNV Atlas diretta a Palermo : Tragico Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli. Un indonesiano è morto. Un traghetto veloce della Gnv

Noemi Carrozza - accertamenti sul luogo dell’Incidente. La madre : “Morta per colpa della strada dissestata” : “È morta per colpa delle radici. Un paio di testimoni l’hanno vista sbandare dopo aver preso le radici della Colombo”: parole della mamma di Noemi Carrozza, la 21enne stella del nuoto sincronizzato che ha perso la vita ieri in un incidente in motorino a Ostia. “Ha perso il controllo della moto ed è finita contro l’albero – ha detto ancora la madre al Messaggero – Andava piano, mi hanno detto che non superava i 60 ...

Incidente sulla Comiso Pedalino : tre feriti : Scontro tra due auto sulla Comiso Pedalino. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Provinciale per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti.

Roma - Ostia - Incidente sulla Colombo - muore una ragazza di 20 anni : Una ragazza di 20 anni è rimasta coinvolta in un incidente mortale intorno alle 14.40. L'incidente è avvenuto al chilometro 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio, a ...

Riaperta l'inchiesta sull'Incidente di Tarragona in cui morirono 13 studentesse Erasmus : Riaperto il caso. Il tribunale di Tarragona, in Spagna, riprende ad esaminare la tragedia degli studenti dell'Erasmus morti nell'incidente del pullman su cui viaggiavano il 20 marzo 2016. morirono 13 ...

Teramo - nuovo Incidente sul lavoro/ Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica : Teramo, nuovo incidente sul lavoro, Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica. Stava lavorando in una ditta che si occupa del trattamento dei residui organici(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Incidente sul Monte Bianco : alpinisti francesi precipitano sul versante italiano - recupero in corso : Grave Incidente sul Monte Bianco: due alpinisti francesi sono precipitati sul versante italiano del massiccio, sulla parete sud della Tour Ronde, a circa 3.700 metri di quota. In corso il recupero, ma le speranze di trovarli vivi si affievoliscono col passare delle ore. I due erano attesi ieri sera al rifugio Torino, ma non sono mai rientrati. L'articolo Incidente sul Monte Bianco: alpinisti francesi precipitano sul versante italiano, recupero ...