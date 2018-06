Incendi | paura a Palermo | principio di incendio in sede Regione

Merano - Incendio su un balcone : attimi di paura in via Karl Wolf : Merano . L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Merano, Quarazze e Lagundo. L'intervento si è concentrato sul balcone di un ...

Napoli - violenta esplosione : bar in fiamme/ Video ultime notizie - Incendio in via Toledo : paura tra residenti : Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 00:55:00 GMT)

Germania - paura all'EuropaPark di Rust per un Incendio. VIDEO | : Le fiamme si sarebbero levate dalla "Grotta dei pirati" provocando un'alta colonna di fumo nero. Evacuati i turisti. Non è stato segnalato nessun ferito. L'allarme è scattato intorno alle sei del ...

Germania - paura all'Europa-Park di Rust per un Incendio. VIDEO - : Le fiamme si sarebbero levate dalla "Grotta dei pirati" provocando un'alta colonna di fumo nero. Evacuati i turisti. Non è stato segnalato nessun ferito. L'allarme è scattato intorno alle sei del ...

OPPEANO - IncendiO IN UN COLORIFICIO : FUMO E PAURA/ Ultime notizie video : rogo domato - cause ancora ignote : INCENDIO in un COLORIFICIO ad OPPEANO, provincia di Verona: altissima colonna di FUMO nero denso, "tenete chiuse le finestre" l'ordinanza dei sindaci (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:22:00 GMT)

Licola - lite tra gruppi di extracomunitari : Incendiata un'auto. 'Più controlli - abbiamo paura' : Una notte di ordinaria follia nella zona di Licola Mare ieri sera intorno alle ore 22,30. 'C'è stata una lite di cui non sappiamo il motivo tra due gruppi di extracomunitari - hanno spiegato alcuni ...

Paura nella notte - Incendio in casa : 12 persone intossicate tra cui 4 bambini : Il fumo, generato dalle fiamme in un appartamento al primo piano, ha intossicato una intera famiglia e alcuni vicini.Continua a leggere

Incendio in casa a Palermo : paura in centro - alcuni intossicati : Incendio in casa a Palermo: paura in centro, alcuni intossicati Le fiamme hanno coinvolto un'abitazione al sesto piano di un edificio poi evacuato. A provocare il rogo pare sia stata un’anziana che stava pulendo le tende con dell’alcol. La stessa donna e altre due persone sono state portate in ospedale per intossicazione da ...