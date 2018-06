In prossimità dell’estate “Depilazione total body” per lei | ma sempre più anche per luiAdd

laragnatelanews

(Di martedì 19 giugno 2018) Addio a petti villosi di Tom Sellek o Sean Connery, il nuovo ideale di maschio prevede un lookmeno macho, ma con depilazione su petto, schiena e perché no,all’inguine. Una moda forse? Una tendenza in espansione nei paesi più moderni,epiù in ascesa tra i giovani. che hanno nei loro idoli del calcio, daesempi dei ragzzini e ragazzi. Se nel deserto le motivazioni erano riconducibili all’igiene, nei Paesi Moderni sono aumentate le barbe, ma diminuita la peluria nel resto del corpo. Insomma, il nuovo trend per il maschio di oggi è la depilazione full body, o di specifiche parti del corpo. Un rito che il 40% degli italiani considera ormai irrinunciabile, soprattutto a ridosso, per trattare quelle parti del corpo come il petto(il 58% degli uomini lo vuole privo di peli), l’inguine(41%), le spalle(40%) e gli addominali(38%). Una moda che ...