In Egitto hanno provato a clonare Trezeguet

ilfoglio

: @VieriCapretta Con me giochi facile. Poi i colombiani in particolare sono fantastici: Colombia-Egitto a Bergamo, se… - AleBai20 : @VieriCapretta Con me giochi facile. Poi i colombiani in particolare sono fantastici: Colombia-Egitto a Bergamo, se… - cambiareilpd : @paoloigna1 un censimento c'è stato più di 2000 anni fa e una coppia con figlioletto a carico è dovuta scappare in… - News24Sports : Si conclude la prima giornata del mondiale con il girone H in campo. Ore 14 Colombia-Giappone Ore 17 Polonia-Senega… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Il suo cognome lo perse a quindici anni, che di Hassan ce ne erano quattro in una squadra di diciotto e di Mahmoud cinque. E così se i genitori non si distinsero per originalità, ci pensò l'allenatore delle giovanili dell'al Ahly a (ri)battezzare i suoi ragazzi. Poco male, ché tanto andava di moda c