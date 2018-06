In Egitto hanno provato a "clonare" Trezeguet : Il suo cognome lo perse a quindici anni, che di Hassan ce ne erano quattro in una squadra di diciotto e di Mahmoud cinque. E così se i genitori non si distinsero per originalità, ci pensò l'allenatore delle giovanili dell'al Ahly a (ri)battezzare i suoi ragazzi. Poco male, ché tanto andava di moda c