Ilva | vertice con Di Maio | il piano procede ma non ho superpoteri

Ilva - Boccia (Confindustria) incontra Di Maio : “Vertice interlocutorio - non si e` parlato di riconversione” : Dopo aver incontra to i sindacati e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in attesa del vertice con Ancelor Mittal, sul caso Ilva il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , ha voluto vedere anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia . “È stato un vertice interlocutorio ”, ha rivendicato il numero uno degli industriali. Sulle decisioni, però, ancora tutto ‘congelato’, con Di ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...