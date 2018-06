Ilva | incontro tra Di Maio e le parti Volta buona?

Ilva - gli ambientalisti dopo l’incontro con Di Maio : “Ci ha ascoltato. Ora non faccia come il Pd e mantenga le promesse” : “Ascoltandovi, vedo la mia gente, perché anche io vengo dalla Terra dei fuochi. Leggeremo tutte le carte sull’Ilva, sarete parte della decisione che prenderemo”. Queste le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dell’incontro con le associazioni ambientaliste di Taranto. Intenzioni e parole che però non sembrano bastare alle diverse realtà incontrate dal ministro, deluse ...

Ilva - incontro ArcelorMittal-Di Maio : "Avanti approfondimenti" : MILANO - L'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul futuro dell'Ilva 'è stato un buon incontro'. Così Lakshmi Mittal il ceo di Arcelor Mittal al termine del tavolo. Il ...

"La soluzione sarà condivisa". Di Maio aspetta l'incontro con Mittal prima di sciogliere la riserva sull'Ilva : Bisognerà aspettare almeno altre 24 ore per sapere qualcosa di più certo sul destino dell'Ilva e dei suoi circa 14mila lavoratori. Ancora un giorno, per capire se gli stabilimenti continueranno a produrre acciaio o smetteranno di lavorare. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha infatti preso in mano il dossier e incontrato oggi le prime parti in causa, ma solo domani dopo aver parlato con le ...

Ilva : oggi incontro Mise interlocutorio : ROMA, 18 GIU - incontro interlocutorio questa mattina tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio con i rappresentanti dei lavoratori e degli enti locali sulla questione dell'...

Ilva : oggi incontro Mise interlocutorio : ANSA, - ROMA, 18 GIU - incontro interlocutorio questa mattina tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio con i rappresentanti dei lavoratori e degli enti locali sulla ...

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Il nuovo governo alla prova del dossier Ilva. Martedì incontro Arcelor Mittal-sindacati : Il caso Ilva potrebbe fare irruzione nell'agenda del "governo del cambiamento" più velocemente del previsto. Già martedì 5 giugno, mentre l'esecutivo chiederà la fiducia in Senato, potrebbe svolgersi un incontro tra Arcelor Mittal e sindacati, in una sede neutra. Il condizionale è d'obbligo, perché finora solo la Fim Cisl sembra spingere sull'acceleratore per tornare al tavolo. Fiom e Uilm hanno ...

Incontro Salvini-Di Maio - accordo su 10 punti ma il leader della Lega frena il grillino sull'Ilva : Sono una ventina i punti del ' Contratto per il governo del cambiamento' di cui si discute al Pirellone, a Milano, dove le deLegazioni di Lega e M5S sono sedute al tavolo da circa cinque ore. Nel ...