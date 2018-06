Ilva e Alitalia | ore decisive per le due crisi industriali

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 tavoli di crisi per Di Maio : Carlo Calenda ha lasciato a Luigi Di Maio un’eredità pesante: 162 tavoli di crisi che coinvolgono 180 mila lavoratori italiani. Quel che è peggio, perdurando l’assenza di un piano competitività per il sistema Italia, a queste crisi potrebbero sommarsi nuovi esuberi per Telecom Italia-Tim, le banche e forse il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dopo la decisione di uscire dal segmento “di massa” per ...

Mps - Alitalia e Ilva. Tutte le bucce di banana sulla strada del Tesoro giallo-verde : ... nelle ore in cui Giuseppe Conte predispone la lista dei ministri da presentare a Sergio Mattarella è che chiunque prenderà posto dietro la scrivania di Piercarlo Padoan al ministero dell'Economia, ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva - Alitalia e Mps? : Probabilmente il CONTRATTO di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non ne parlerà, ma ci sono importanti dossier da affrontare, come Ilva, Alitalia e Mps. LORENZO TORRISI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:03:00 GMT)MPS/ La nemesi del Monte dei Paschi fra vecchi crediti ai Ds e nuovi soci grillini, di N. BertiINCHIESTA Alitalia/ Altro che risparmi, la compagnia costa più che con Etihad, di U. Arrigo

Iva - Ilva - manovra e crisi aziendali I dossier del prossimo governo Alitalia - la vendita a rischio flop : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis (da 3-5 miliardi di euro), dalla vendita di Alitalia alle principali vertenze sul tavolo del Mise (Alcoa, Ilva, Embraco), fino alla partita delle nomine in scadenza. In attesa che si risolva l'enigma della formazione del nuovo governo, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici aperti che il futuro esecutivo si troverà a gestire. ...

Da Ilva ad Alitalia - i dossier economici che incombono sul prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis , dalla vendita di Alitalia Alcoa Ilva Embraco nuovo governo , si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici ...

Ilva-Alitalia - si torna al tavolo. Mercati - occhi puntati sulla Bce : Draghi parteciperà anche al summit dell'Eurogruppo di venerdì a Sofia , Bulgaria, , che vedrà riuniti i ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro. In settimana, poi, la riunione della ...