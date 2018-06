Ilva | Di Maio vede ArcelorMittal e ambientalisti | Gli approfondimenti vanno

Ilva : Di Maio incontra Arcelor - Confindustria e associazioni ambientaliste. Volta buona? : Soddisfazione del numero uno di Mittal: 'Pronti a chiudere l'operazione entro il periodo concordato per essere operativi dal 1 luglio 2018'. Cauta fiducia dai sindacati. Ministro del Lavoro: 'Piano, ...

Ilva - incontro tra Di Maio e le parti. Volta buona? : Luca Caporilli, uno dei più stretti collaboratori del costruttore Parnasi, sta parlando con gli inquirenti -

"Non ho i superpoteri". Di Maio prende tempo sull'Ilva : "Non abbiamo superpoteri, ma ce la metteremo tutta". Quando Luigi Di Maio consegna ai giornalisti queste parole al termine di una due giorni di incontri serrati al Mise con tutti i protagonisti della vicenda Ilva, emerge uno scenario chiarissimo: il clima viene presentato come "positivo", gli approfondimenti vanno avanti, ma la decisione finale sul destino dell'acciaieria di Taranto ancora non c'è. Il governo prende tempo. Solo che il ...

Ilva - Di Maio : “Mi si chiede di risolvere in 15 giorni questione rinviata per 6 anni. Non abbiamo superpoteri” : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e per lo Sviluppo economico, prende tempo sull’Ilva, dopo aver incontrato sia le associazioni ambientaliste che rivendicano la chiusura, sia gli acquirenti di Arcelor Mittal. “Ho predisposto un approfondimento sul piano industriale, aziendale e ambientale. Nei prossimi giorni continueremo ad approfondire questo dossier consapevoli che ci sono delle scadenze“, ha rivendicato Di Maio, dopo il ...

Ilva - gli ambientalisti dopo l’incontro con Di Maio : “Ci ha ascoltato. Ora non faccia come il Pd e mantenga le promesse” : “Ascoltandovi, vedo la mia gente, perché anche io vengo dalla Terra dei fuochi. Leggeremo tutte le carte sull’Ilva, sarete parte della decisione che prenderemo”. Queste le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dell’incontro con le associazioni ambientaliste di Taranto. Intenzioni e parole che però non sembrano bastare alle diverse realtà incontrate dal ministro, deluse ...

Di Maio : a breve decisioni sull'Ilva : 19.40 sull'Ilva "procede il ciclo di incontri", ci sarà "un approfondimento sul piano industriale,aziendale e ambientale, consapevoli delle scadenze: una soluzione in 15 giorni per una questione rinviata per 6 anni? Non abbiamo superpoteri, ma ce la metteremo tutta". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Di Maio, dopo gli incontri al Mise, anche con Arcelor Mittal. Agli ambientalisti tarantini: "Avete il diritto di respirare ...

Ilva - incontro ArcelorMittal-Di Maio : "Avanti approfondimenti" : MILANO - L'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul futuro dell'Ilva 'è stato un buon incontro'. Così Lakshmi Mittal il ceo di Arcelor Mittal al termine del tavolo. Il ...

Ilva - Di Maio : “Vengo dalla Terra dei Fuochi - voglio garantire diritti ai tarantini” e annuncia decisioni importanti : “Sull’Ilva ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla Terra dei Fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c’è, lo abbiamo sotto Terra”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell’incontro al Mise. “I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei ...

Ilva - Boccia (Confindustria) incontra Di Maio : “Vertice interlocutorio - non si e` parlato di riconversione” : Dopo aver incontrato i sindacati e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, in attesa del vertice con Ancelor Mittal, sul caso Ilva il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha voluto vedere anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “È stato un vertice interlocutorio”, ha rivendicato il numero uno degli industriali. Sulle decisioni, però, ancora tutto ‘congelato’, con Di ...

"La soluzione sarà condivisa". Di Maio aspetta l'incontro con Mittal prima di sciogliere la riserva sull'Ilva : Bisognerà aspettare almeno altre 24 ore per sapere qualcosa di più certo sul destino dell'Ilva e dei suoi circa 14mila lavoratori. Ancora un giorno, per capire se gli stabilimenti continueranno a produrre acciaio o smetteranno di lavorare. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha infatti preso in mano il dossier e incontrato oggi le prime parti in causa, ma solo domani dopo aver parlato con le ...

Ilva - Emiliano : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto. Governo Pd? Solo mortificazioni - nessun tavolo di trattativa” : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto, dopo le mortificazioni del passato. Mai mi sarei aspettato di non potermi sedere a un tavolo con un Governo del mio stesso partito per difendere la salute dei cittadini”. Così Michele Emiliano, presidente Pd della regione Puglia, dopo aver incontrato il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico sul caso Ilva. Emiliano ha spiegato di aver consegnato a Di Maio una proposta ...

Ilva - Di Maio : non ci sarà nessun accordo se non condiviso : Teleborsa, - Di Maio rassicura i sindacati sull' Ilva : non ci sarà alcun accordo "se non condiviso". In occasione dell'incontro di oggi , 18 giugno 2018, con le organizzazioni sindacali, il ministro ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Ilva - Di Maio : non ci sarà nessun accordo se non condiviso : Di Maio rassicura i sindacati sull' Ilva : non ci sarà alcun accordo "se non condiviso". In occasione dell'incontro di oggi , 18 giugno 2018, con le organizzazioni sindacali, il ministro dello ...