ILIAD problemi velocità internet lenta

Problemi ILIAD All’Estero E In Roaming : Torniamo di nuovo a parlare di Iliad, torniamo di nuovo a parlare di Problemi con questo nuovo operatore telefonico che è sbarcato in Italia ormai da 2 settimane ma che non ha attuato la “Rivoluzione” tanto acclamata.--Alcuni utenti segnalano Problemi All’Estero in Roaming con Iliad, che non funziona e non si connette alla rete internet. Ancora Problemi per Iliad? Certo, il numero di utenti soddisfatti di Iliad è nettamente ...

Altri potenziali problemi ILIAD Italia con navigazione e chiamate all’estero : come va la SIM? : Ci sono ulteriori questioni da prendere in esame oggi 14 giugno, in riferimento a potenziali problemi Iliad Italia. In particolare, in questo frangente torna attuale la questione dell'utilizzo della SIM all'estero dopo le notizie che abbiamo condiviso con voi a proposito dei GB disponibili una volta abbandonato il territorio Italiano rispetto al piano base. Quello che per intenderci prevede minuti illimitati e 30 GB per la navigazione in Rete. ...

Alcuni utenti ILIAD hanno problemi con chiamate e navigazione all’estero : Alcuni utenti Iliad stanno avendo problemi ad effettuare chiamate e navigare all'estero. Sono passate ormai due settimane dal debutto del nuovo operatore sul mercato italiano e se da una parte va riconosciuto che l'arrivo di Iliad ha costretto i concorrenti ad introdurre nuove e più vantaggiose offerte, d'altro canto la rivoluzione continua a subire rallentamenti. L'articolo Alcuni utenti Iliad hanno problemi con chiamate e navigazione ...

Maggiori problemi ILIAD Italia : impossibili alcune chiamate da rete fissa : Non sono mancati i problemi Iliad Italia in questo paio di settimane trascorso dalla conferenza di lancio, avvenuto lo scorso 29 maggio. Il primo disturbo cui si è andati incontro si è manifestato nell'attribuzione, ad alcuni clienti, di un indirizzo IP francese, che avrebbe potuto generare anomalie di navigazione a ridossi di quei siti muniti di geoblocking. Per fortuna, sono già tanti gli utenti tornati alla normalità. Come riportato da ...

Problemi ILIAD Italia per segnale internet senza 4G? Una soluzione nelle zone poco servite : Sono reali i Problemi Iliad Italia con il segnale internet scarso, certamente non in 4G, nelle aree meno servite come quelle lontane dalle zone metropolitane? I primissimi clienti del vettore che hanno aderito all'unica offerta super scontata di 5.99 euro hanno pure sperimentato qualche anomalia nella connessione di rete, giusto dunque fare chiarezza sulla bontà del servizio o meno del vettore. Direttamente nella redazione di OM - ...

TIM denuncia problemi di sicurezza con le SIM ILIAD Italia? Indiscrezioni del 12 giugno : Da circa due settimane a questa parte, parlando del mercato mobile, buona parte dei discorsi sono monopolizzati da Iliad Italia. Decisamente importante l’impatto avuto dalla nuova compagnia telefonica, anche se come si poteva facilmente immaginare non sono mancati i problemi. Basti pensare a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito della configurazione hotspot su iPhone, fino ad arrivare ad una questione più generica che oggi 12 ...

Problemi ILIAD Italia di configurazione hotspot con iPhone : il rimedio unico : Se siete clienti Iliad Italia e possessori di iPhone, potrebbe capitarvi di incappare in Problemi di configurazione dell'hotspot, in quanto l'APN non viene sistematico in automatico, come invece accade su Android. La configurazione manuale non è richiesta a tutti gli utenti iPhone: per l'esemplare da noi utilizzato, per farvi un esempio, non abbiamo ravvisato questa necessità, ma preferiamo comunque lasciarvi ad una piccola guida che possa ...

Ancora problemi con chiamate verso ILIAD : allarme per gli utenti Vodafone e soluzione : Continuano le anomalie in ambito mobile in questi giorni, soprattutto per quanto concerne le chiamate verso Iliad. Nel weekend abbiamo affrontato la questione dei costi elevati per il pubblico TIM che dispone di una SIM ricaricabile e a consumo, essendo stati riscontrati addebiti anomali proprio per questo genere di chiamate, ma a quanto pare il discorso deve essere esteso anche a coloro che sono in possesso di una SIM Vodafone secondo le ultime ...

Problemi ILIAD : Simbox introvabili e fuorilegge - rete colabrodo - IP francesi : Ma quanti Problemi Iliad, utenti ancora in attesa della rivoluzione promessa dall’operatore francese e il fatto che la società abbia appena iniziato in Italia non è una giustificazione. Simbox introvabili e, forse, fuorilegge, IP francesi non permettono di navigare tra i siti italiani e la rete è un colabrodo. Alla faccia della trasparenza! Problemi Iliad: più che una falsa partenza Qualche giorno fa, in merito ai Simbox introvabili anche ...

ILIAD - copertura e problemi IP : cosa sta succedendo alla compagnia : Iliad è da diverse settimane al centro delle notizie dal mondo della tecnologia. L'operatore francese è però sbarcato ufficialmente solo da pochi giorni in Italia: l'obiettivo del colosso è quello di conquistare il mercato del nostro Paese, tra i più importanti al mondo. L'approdo nel nostro Paese è stato possibile grazie alla recente fusione fra Wind e Tre, che sono diventate una singola compagnia liberando cosi un posto: disponibili dunque le ...

Precisazioni sui primi problemi ILIAD Italia : ulteriori feedback e situazione al 31 maggio : Si potevano facilmente prevedere, soprattutto nella prima fase, alcuni problemi Iliad Italia. Se da un lato determinati scenari per coloro che si sono immediatamente portati a casa una SIM della compagnia telefonica hanno in qualche modo sorpreso il pubblico, allo stesso tempo per noi addetti ai lavori era impossibile non immaginare che l'impatto del nuovo operatore potesse generare qualche disservizio e lamentela. Vedere per credere lo scenario ...

Primi Problemi Per La Rete ILIAD In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Primi Problemi Per La Rete ILIAD In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]