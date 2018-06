Il remake di Resident Evil 2 girerà in 4K e 30fps su PS4 Pro e Xbox One X

Addio allo "Zapping system" : il remake di Resident Evil 2 avrà campagne separate per Leon e Claire : Il remake di Resident Evil 2 si è finalmente svelato con un nuovo trailer durante l'E3 2018 ed è stato anche protagonista di una nostra prova con mano pubblicata sulle nostre pagine. Il gioco è ovviamente stato svecchiato parecchio soprattutto dal punto di vista grafico ma anche la struttura del titolo ha delle novità non di poco conto.Come riportato da Game Informer, il ritorno di Resident Evil 2 dà l'Addio allo Zapping system. Per chi non se ...

Resident Evil 2 remake demo : torneranno questi memorabili personaggi e boss : Resident Evil 2 Remake ha novità che stuzzicheranno i fan. Hunk, Tofu e alligatore tornaneranno nel Remake. Questa cosa purtroppo, ovviamente diremmo noi, non è stata vista nella Resident Evil 2 Remake demo mostrata all'E3 2018. Nel 1998 Resident Evil 2 era terrificante ma allo stesso tempo riusciva a coinvolgere tutti gli appassionati alla storia, ma oltre a questo erano previsti diversi bonus. Durante l'E3 2018 Capcom, oltre a svelare i

Nel remake di Resident Evil 2 torneranno le modalità classiche "Fourth Survivor" e "Tofu" : Quando Capcom annunciò che tutte le modalità di gioco del classico Resident Evil 2 sarebbero tornate per il remake, non stava scherzando. Il produttore Yoshiaki Hirabayashi ha confermato in un'intervista con Trusted Reviews che entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu torneranno in Resident Evil 2 remake."Ovviamente! Sì! Entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu saranno incluse nel gioco", ha detto Hirabayashi. La modalità Fourth Survivor ...

E3 2018 : Capcom svela i primi dettagli ufficiali sul remake di Resident Evil 2 : Capcom ha rivelato i primi dettagli ufficiali su Resident Evil 2 remake, dopo aver mostrato alla conferenza E3 di Sony il trailer di annuncio e un video gameplay. Secondo la compagnia, il gioco è stato completamente ricostruito da zero per un'esperienza narrativa più profonda. Utilizzando il motore RE Engine proprietario di Capcom, Resident Evil 2 promette di offrire una nuova versione della classica saga survival horror con effetti visivi ...

E3 2018 : arrivano le prime immagini del remake di Resident Evil 2 : Questa notte Sony ha tenuto la sua conferenza E3 2018, uno show diverso dal solito, meno caratterizzato dai ritmi serrati di altre occasioni, ma il materiale mostrato dalla compagnia è stato assolutamente di prim'ordine, a cominciare dallo splendido video di gameplay di The Last of Us Part 2.La conferenza, però, ha riservato anche delle gradite sorprese con l'annuncio ufficiale del remake dello storico Resident Evil 2, un annuncio che era ...

E3 2018 : il remake di Resident Evil 2 è realtà - ecco il trailer d'annuncio : Una frazione della conferenza PlayStation all'E3 2018 è dedicata a un grandissimo ritorno dell'industria dei videogiochi, il tanto chiacchierato remake di Resident Evil 2 che sul palco del briefing si è mostrato con un trailer in grado di testimoniare la qualità del remake.A corredo del bellissimo trailer di presentazione è stata inoltre resa ufficiale la sua data d'uscita, fissata per il 25 gennaio 2019. Il remake era stato anticipato da ...

Resident Evil 2 remake : il reveal è vicino? : L'E3 è sempre più vicino e la cosa inizia a farsi sentire: la rete pullula infatti di indiscrezioni relative ai prossimi annunci e uno dei più chiacchierati è proprio Resident Evil 2 Remake, riporta Comicbook.Come possiamo leggere, Resident Evil 2 Remake è uno dei titoli più amati dalla community di appassionati alla saga, per cui il rifacimento di quello che è considerato come il miglior capitolo della serie è sicuramente una notizia che fa