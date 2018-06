Il rapper XXXTentacion ucciso da colpi d' arma da fuoco in Florida

rapper XXXTentacion ucciso in Florida a colpi di pistola : XXXTentacion , uno degli artisti più popolari della scena rap statunitense, è stato ucciso in Florida a colpi di pistola . Il Rapper , al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è stato raggiunto da alcuni proiettili mentre usciva da un concessionario di motociclette a nord di Fort Laudardale, forse vittima di una tentata rapina.A sparare, secondo una prima ricostruzione dello sceriffo, due uomini armati che poi sono fuggiti a ...

