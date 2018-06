Il rapper XXXTentacion ucciso a nord di Fort Laudardale

Morto il rapper XXXTentacion : ucciso in Florida da colpi d'arma da fuoco - Musica - Spettacoli : 'Muoiono tutti nei loro incubi', Everybody dies in their nightmares, si intitolava uno dei primi successi di XXXTentacion . L'incubo è diventato realtà nel pomeriggio di lunedì 18 giugno, quando il ...

Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida : aveva 20 anni : Negli ultimi mesi era diventato uno dei più popolari artisti hip hop americani, ma si era parlato di lui anche per delle gravi accuse di violenza domestica The post Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida: aveva 20 anni appeared first on Il Post.