Varato il programma del Luglio Altopascese sotto il segno della collaborazione con Lucca Comics Games : E ancora il ritorno della notte bianca, lo spettacolo di Paolo Hendel, l'utilizzo, prima volta anche qui, degli scavi archeologici di Badia Pozzeveri come scenografia per gli spettacoli e il doppio ...

Rai 2 : quiz per Costantino Della Gherardesca - nuovo programma per Enrico Lucci - tornano Infante e Muciaccia (Anteprima Blogo) : La presentazione dei palinsesti Della Rai, fissata per il 27 giugno, si avvicina. Quali saranno le principali novità? Se il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli ha bruciato tutti sul tempo rilasciando un'intervista a Il Giornale, qui su Tvblog proviamo a raccontarvi (senza esagerare) le novità Della prossima stagione televisiva Della seconda rete diretta da Andrea Fabiano.Anzitutto spiccano due novità. Un 'social quiz' condotto da Costantino ...

Addio a 'Zero e Lode' - ecco il vero motivo della chiusura del programma condotto da Alessandro Greco : Come in molti già sanno, dallo scorso 1 giugno si è conclusa l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode . Il gioco del primo pomeriggio aveva raccolto consensi e successi, ma la ...

Il programma della presentazione del rapporto Agi/Censis per #InternetDay : Martedì 26 giugno, ore 08:30 - Sala della Regina, Camera dei Deputati, Roma programma 08:30 Registrazione e welcome coffee – ingresso consentito entro ore 08:50 09:00- 09:15 Saluti Istituzionali 09:15-09:20 Saluti Stefano Trumpy, Presidente Internet Society Italiana, Claudio Roveda, Direttore Generale COTEC 09:20- 09:30 “L’ora della responsabilità: un percorso da accompagnare” ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : PROSEGUE A PIENO RITMO LA FESTA DI SAN GIOVANNI - ECCO IL programma DI MARTEDÌ ... : ... proposto da Fortunello & Marbella area FESTA ore 21,15 grande serata danzante con l'orchestra "Cristian e la Luna Nueva" area spettacoli ore 22,30 breve intermezzo esibizione di ballo sportivo a ...

A Ustica la 59ª edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee : il programma completo dell’edizione 2018 : Al via domani, lunedì 18 giugno, la Cinquantanovesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee che si svolgerà a Ustica dal 18 al 24 giugno. L’evento, atteso da molti appassionati del mare e non solo, si presenta particolarmente ricco di appuntamenti con immersioni Subacquee negli itinerari archeologici, stage di apnea, escursioni in barca alle grotte dell’isola, regate, snorkeling, conferenze, tavole rotonde, rassegne di ...

Festival Caffeina 2018 a Viterbo - il programma dei dieci giorni della manifestazione : Con dieci giorni di incontri con scrittori e giornalisti, dibattiti, reading teatrali, anteprime nazionali, letture sceniche, teatro per ragazzi, concerti, proiezioni, spettacoli, sonorizzazioni, ...

Pallapugno. Via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

Ustica - il programma della 59^ Rassegna Attività Subacquee : Sarà un'edizione ricca di appuntamenti, la cinquantanovesima della Rassegna internazionale delle Attività Subacquee a Ustica

Mondiali 2018 - su che canale vedere le partite con il commento della Gialappa’s. Il programma e gli orari su Mediaset Extra : I Mondiali 2018 di calcio saranno da vivere tutti in compagnia, l’evento sportivo più importante dell’anno merita una copertura totale e capillare, l’intera manifestazione sarà seguita minuto per minuto da Mediaset che trasmetterà tutte le partite in diretta tv, gratis e in chiaro. Un grande regalo per tutti gli appassionati del grande calcio internazionale che potranno così gustarsi tutti gli incontri comodamente seduti in ...

Tutta l'arte di strada del mondo a Pennabilli - inizia Artisti in Piazza - il programma della prima giornata : ... valorizzazione delle tradizioni, coinvolgimento e divertimento del pubblico e predilige spettacoli in cui le discipline si fondono, così teatro, musica, circo contemporaneo e danza si confrontano e ...

Prosegue il Festival della Montagna : due gli appuntamenti in programma : Ancora due spettacoli teatrali in programma nell'ambito del Festival della Montagna, la rassegna organizzata dai Comuni di Rieti, Cittaducale, Cantalice e Micigliano e realizzata nell'ambito dell'Accordo di ...

Analisi Auditel : Amici 2018 cresce ed è il programma più visto della primavera di Canale 5 : Si è chiusa ieri sera fra il tripudio generale l'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi con la vittoria del cantautore Irama. Il talent show di Canale5 prodotto da Fascino rimane sempre il programma di genere più visto della televisione italiana, oltre che il più longevo. Non solo, la finale diffusa ieri sera dalla rete ammiraglia Mediaset segna, con una media di 4.872.000 telespettatori ed il 25,13% di share, il record primaverile di ...