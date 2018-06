Il presidente del Consiglio Ue domani a colloquio con Conte e Mattarella su migranti e riforme : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk domani sarà a Roma dove, in vista del,Consiglio europeo di fine mese, incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Comte e nel pomeriggio il ...

USA-CINA - TRUMP MINACCIA DAZI PER 400 MILIARDI/ Il consigliere del presidente : "Presto ritorsioni da Pechino" : TRUMP MINACCIA nuovi DAZI contro la Cina, nel mirino, 400 MILIARDI di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Porti : solidarietà sindaco Palermo a presidente Autorità del mare : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Piena solidarietà" a Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, è stata espressa dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, anche a nome della giunta comunale. A Monti è stata recapitata una busta con un proiettile. "I

L'ing. Raffaele Trunfio eletto presidente dei Giovani Imprenditori dell'ANCE Avellino : Presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino si è svolta alle ore 17.00 l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo ...

Perché Sony non consente il cross platform play con Xbox o Nintendo? Ecco la risposta dell'ex presidente di Sony Online Entertainment John Smedley : C'è una ragione molto buona, anche se ovvia, per cui Sony non consente il gioco multipiattaforma con Xbox o Nintendo.Come riporta VG247.com, John Smedley, ex presidente di Sony Online Entertainment - attualmente in Daybreak Games - ha affrontato la questione del disinteresse di Sony nel consentire il gioco multipiattaforma tra playStation e Xbox One o Nintendo Switch.Secondo Smedley, si è trattato solamente di soldi. "Quando ero alla Sony, la ...

Mondiali : oggi esordo del Senegal - presidente allo stadio : Ci sarà anche il presidente del Senegal, Macky Sall, questo pomeriggio a Mosca ad assistere all’esordio al mondiale della nazionale contro la Polonia allo Spartak Stadium. Un momento quasi storico per i Leoni della Teranga, che mancavano da 16 anni dalla fase finale del torneo. Nel 2002, in Corea e Giappone, raggiunsero i quarti di finale e uno dei giocatori di allora, Aliou Cissè, è l’attuale ct. Sall ha in corso una visita di tre ...

Torino - a processo per molestie sessuali l'ex presidente dell'Autoclub storico italiano : Roberto Loi dovrà rispondere di maltrattamenti nei confronti della segretaria licenziata dopo la denuncia ma reintegrata nel posto di lavoro

Vincenzo Ferrara è il presidente dell'Associazione italiana di urologia laparoscopica : Non più tardi di un mese fa l'urologia di Jesi era di nuovo assurta agli onori della cronaca per il caso di una donna siciliana in gravi condizioni, affetta da un tumore al rene che è stata operata ...

MIGRANTI - ROBERTO FICO : "UE PUNISCA UNGHERIA DI ORBAN"/ presidente della Camera contro Matteo Salvini? : MIGRANTI, ROBERTO FICO: "Ue PUNISCA UNGHERIA". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Castrovillari - Antonio Notaro nominato presidente della IV Commissione : Il consigliere comunale di Castrovillari, Antonio Notaro , oggi pomeriggio è stato nominato con i voti di maggioranza e minoranza, presidente della quarta Commissione "Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo Libero". Prende il posto di Serena Carrozzino dimessasi con Peppino Pignataro dal consesso civico, l'undici aprile scorso, per motivi politici. La ...

Di cosa era accusato l'ex presidente della Regione Lombardia - Roberto Maroni : I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno condannato l'ex Governatore lombardo Roberto Maroni a un anno di carcere. È stato riconosciuto colpevole solo di uno dei due reati che gli ...

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Slittino - Armin Zoeggeler eletto vicepresidente della Federazione Internazionale : battuto il canadese Cory : Congresso FIL a Bratislava, Zoeggeler batte il canadese Cory e viene eletto alla vicepresidenza della Federazione Internazionale Si è tenuto a Bratislava il 66simo Congresso della FIL, la Federazione Internazionale dello Slittino, che ha eletto per la settima volta Josef Fendt come Presidente. Fra i vari punti all’ordine del giorno, c’era anche la votazione per la vicepresidenza che ha visto il direttore tecnico azzurro Armin ...

Chi è il nuovo presidente della Colombia : “Oggi è un giorno molto speciale per la Colombia. Voglio ringraziare Dio e il popolo Colombiano perché una nuova generazione arriva a governare con tutti e per tutti, con la maggior votazione della storia nel nostro paese”. Così Iván Duque Márquez ha salutato la sua elezione a presidente di Colombia