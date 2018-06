Il Pd sfida il governo Conte | “Basta con le chiacchiere sul reddito di cittadinanza

Governo : Di Maio - sfida è realizzare promesse fatte a italiani : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “La nostra sfida è realizzare le cose promesse agli italiani”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ sottolineando che nei prossimi mesi “daremo risposte subito” e “nel breve-medio periodo altre”. “Se manterremo le promesse saremo diversi dagli altri, se no saremmo uguali agli altri”, sottolinea il ministro dello Sviluppo economico e ...

Per il nuovo governo la sfida del realismo : Finalmente qualcosa si muove in Europa. E si muove perché finalmente la Germania pare decisa a muoversi. L’Italia del nuovo governo di Giuseppe Conte potrebbe cogliere l’occasione per...

IMU E TASI 2018/ Per il Governo la sfida delle tasse passa anche dalla casa : Con il pagamento di Imu e TASI 2018 si riapre il dibattito relativo alle tasse che pesano sulla casa, frenando anche un settore importante dell'economia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:57:00 GMT)Governo CONTE/ Le dritte per andare avanti 5 anni, aiutando la ripresa, di G. PennisiGIOVANNI TRIA/ Flat tax e reddito di cittadinanza, la "ragion pratica" del ministro dell'Economia, di S. Luciano

Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

Governo M5s-Lega - la sfida ‘anti-sistema’ contro la deriva neoliberista : Altro che Governo populista, è sufficiente leggere l’accordo di programma per rendersi conto che sui temi cruciali di economia, finanza e lavoro il M5s e la Lega stanno proponendo un cambio di rotta contro la deriva neoliberista che sta mettendo in ginocchio l’Europa. Il tema del programma di Governo Lega-M5s va affrontato ponendo l’attenzione su due grandi temi: quello della democrazia degli Stati rispetto alle decisioni ...

Governo al via - Conte alla sfida più difficile : Deve coordinare una squadra che è composta da ministri tecnici , in caselle di peso, peraltro, come Economia, Esteri e Politiche comunitarie, e ministri politici, espressione di due partiti che non ...

Governo - Di Maio : “Non faccio annunci - sono al lavoro per creare lavoro”. Bonafede : “Emozionato - sfida importante” : “Grandissima giornata da ora a lavoro per creare lavoro lavoro per chi non ce l’ha, per chi ce l’ha ma è senza dignità e per gli imprenditori che fanno girare l’economia”. Queste le prime parole di Luigi Di Maio che tra poche ore sarà ufficialmente ministro dello Sviluppi Economico, lavoro e Politiche Sociali. “Non faccio annunci – afferma Di Maio alla domanda su quale potrebbe essere il suo primo ...

Il governo Conte? Fatto di giovani E sono anche più competenti Alla sfida del fuoco amico e nemico : Se non fosse per un paio di ministri che alzano la media, il governo Conte, il governo del cambiamento sarebbe probabilmente il governo con l’età media più bassa che mai si era insediato al Colle. Bene, il bisogno di svecchiare la classe politica era qualcosa di molto sentito. Non è certo un passo decisivo ma perlomeno è un primo indirizzo positivo Segui su affaritaliani.it

Governo - nemmeno Mattarella potrà fermarci. La vera sfida di M5s inizia ora : I risultati delle elezioni del 4 marzo, frutto di una legge elettorale votata da tutti i partiti tranne che dal M5s, ci hanno “costretto” a trovare una sintesi con le altre forze politiche. Con grande maturità politica e anche tanta pazienza abbiamo intrapreso un dialogo aperto per il bene del Paese. Abbiamo superato la nostra atavica difficoltà a fidarci dei partiti, anteponendo l’interesse stesso del Movimento per cercare il bene comune. ...

Salta il governo? Di Battista c'è"Se si rivota mi candido io" Già pronta la sfida interna a Di Maio : Nel M5s c'è qualcuno che tifa per nuove elezioni: "Io ho già il biglietto pronto per il mio viaggio, ma se Mattarella ci boccia il governo questa volta mi ricandido e torno in campo”, dice Di Battista Segui su affaritaliani.it

Governo Conte - sfida di veti incrociati e lo scoglio Savona : torna lo spettro delle urne : Alla fine dell'82.mo senza Governo sull'Italia torna lo spettro del ritorno alle urne. Il nodo Paolo Savona , l'uomo scelto dalla Lega e concordato con il M5s per il Tesoro si presenta come la punta ...

Governo - Cei : “Vecchi partiti si sono sgretolati - democrazia è fragile. E’ ora di cogliere la sfida del nuovo che avanza” : “I vecchi partiti si sono sgretolati”. “E’ giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza”. sono queste le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che nel discorso rivolto all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, ha scelto di parlare della situazione politica italiana. Nel suo intervento ha ricordato la necessità di “rispettare l’identità e ...

Premier del governo Lega-M5S : la sfida è fra Giuseppe Conte e Andrea Roventini : Per gli esteri resta l'opzione Giampiero Massolo mentre per l'Economia la sfida è tra Giancarlo Giorgetti e un tecnico, con il primo in corsa anche come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. ...

Quim Torra sfida Madrid : nel Governo prigionieri politici ed esiliati : Non c’è pace tra Catalunya e Spagna. Il nuovo presidente secessionista Quim Torra ribadisce le distanze dagli spagnoli. La sfida è aperta: nel Governo entrano