Il Pd dice sì al ' Rossi-bis'

La BCE terminerà il Quantitative Easing il prossimo dicembre : Il programma straordinario per stimolare l'economia europea sarà dimezzato da settembre e poi abbandonato

Vasco Rossi - Concerto Roma Stadio Olimpico/ Scaletta e biglietti : il rocker dice no ad un grande classico : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:19:00 GMT)

Il Leicester dice addio a Puma : dalla prossima stagione vestirà Adidas : Dopo cinque anni conditi da un successo storico, le "Foxes" concludono la loro esperienza con Puma e danno avvio a una nuova partnership con Adidas. L'articolo Il Leicester dice addio a Puma: dalla prossima stagione vestirà Adidas è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia. Deciderò la settimana prossima : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino.--"Nel 2001 la Juventus ha preso un talento straordinario, ma sono diventato campione grazie alla Juve", ha spiegato Buffon in ...

Giudice Sportivo - multa la Roma per insulti a dirigente Juventus/ 5000 euro di ammenda ai giallorossi : Roma multata per cori a un dirigente della Juventus: 5000 euro di ammenda ai giallorossi dopo la sfida di domenica sera. Nainggolan out contro il Sassuolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:47:00 GMT)

MotoGP - GP Americhe 2018 : warm up - risultati e classifica. Marc Marquez dominatore - Dovizioso risponde - Valentino Rossi undicesimo : Marc Marquez sembra davvero imbattibile sul tracciato di Austin e ha dominato anche il warm up del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si trova davvero a suo agio sul tracciato texano dove ha vinto le ultime cinque gare e conferma di essere il grande favorito per la corsa che scatterà alle ore 21.00. Il Campione del Mondo si è migliorato continuamente nel corso degli ultimi venti minuti a disposizione dei piloti ...